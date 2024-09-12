黃仁勳一句話 台積秒填息且AI股全回神

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳美國時間11日提到，AI晶片Blackwell需求強勁，目前供應鏈正努力趕上生產，預期第4季發貨並擴大規模，此話一出激勵輝達股價強漲逾8%，也帶動台股「AI概念股」一片紅。

台積電不僅開盤瞬間填息，盤中甚至一度大漲逾5%，最高價944元 、大漲47元。連帶也帶動CoWoS設備如弘塑漲幅逾9%，緯穎更跳空漲停，台達電、廣達、緯創），漲幅逾5%；負責Blackwell伺服器組裝的鴻海漲幅也逾4%。

台積電今日除息4元、參考價為每股897元，隨美股強勁反彈與台積電ADR（美國存託憑證）大漲4.8%，今日開盤就以936元開出，再度上演秒填息，市值也重返24兆元。

黃仁勳是在出席美國舊金山的高盛技術會議說：「我們看到了難以置信的需求！」。他表示，「公司與當今世界上的每一家AI公司都有合作，每個人都指望著我們」，「每個人都希望自己能第一批拿到（指最新的Blackwell），都想訂最多」，很多客戶因為晶片短缺而緊張，所以正在盡力做到最好，做法就是將硬體生產外包出去，供應商也努力趕進度。

黃仁勳也談到輝達嚴重依賴台積電生產最重要的晶片，因為台積電是該領域裡最好的企業，「敏捷性和響應需求能力令人難以置信」，選擇台積電當供應商是因為他們很棒。

不過黃仁勳坦言，台灣地緣政治局勢的緊張恐升高風險，若中國大陸試圖武力犯台可能會切斷輝達與台積電的聯繫，由於大部分技術都是自己內部開發，因此「必要時當然可以將訂單轉移給其他供應商，只是這樣的調整可能導致晶片品質下降」。