除息秀亮眼！台積電秒填息領軍下 這3檔也是一開盤就填息

台股12日合計有8家上市櫃公司除權息，由權王台積電（2330）領軍，一開盤就秒填息，世芯-KY（3661）、智崴（5263）及能率（5392）也是上演亮麗除息秀，同樣是秒填息的表現，另外，南六（6504）也完成填息。

台積電12日首度季配息除息4元，一開盤就跳空以936元開出，秒填息，市值回到24兆元之上，衝達24兆2,738億元，盤中一度衝高至944元，股價走勢強勁；台積電秒填息之外，世芯-KY、智崴及能率也是一開盤就填息。

世芯-KY每股配發22.42元現金股利，早盤以2,340元開出，秒填息，股價一度拉升至2,445元，盤中漲勢強勁；智崴每股配發0.5元現金股利，早盤以173元開出，同樣是秒填息，盤中一度衝達175元；能率每股配發0.3元現金股利，早盤以31.75元開出，一開盤就填息，盤中一度拉升至32.15元。

另外，南六每股配發1.1元現金股利，早盤以68.7元開高後一度拉升至70元，盤中完成填息。

愛山林（2540）配發股利6.5元，包括現金股利1.5元，股票股利5元，12日同步除權息，參考價127元，早盤以135.5元開出，一度拉升至136元，盤中股價震盪，一度下滑至125元再拉升，朝填息前進中。

聚陽（1477）股利合計達7.2元，包括7元現金股利，0.2元股票股利，除權息參考價364.5元，早盤以377元開出，距填權息的379元不遠，填權息幅度達86.2%。

材料-KY（4763）股利合計達7.99元，包括現金股利6.49元，股票股利1.5元，除權息參考價828元，早盤以862元開高後一度拉升至891元，盤中朝填權息前進。