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紡織股后聚陽除權息首日 盤中填權息逾八成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

聚陽（1477）12日進行除權息交易，開盤除權息參考價364.5元，早盤開高來到377元，上漲12.5元，填權息幅度達86.2%。市場看好，聚陽今年美系客戶完成庫存去化後，採購恢復正常，加上去年同期基期較低，預期訂單有望達雙位數增長，吸引買盤進駐。

聚陽上半年稅後純益19.78億元，年增12.9%，每股稅後純益8.18元，每股配息7元，在今日進行除息交易。另，配股0.2元是屬於免稅資本公積，今同步進行除權交易。反映市場看好下半年的成衣市場，聚陽季營收可望連續兩季破百億元，吸引低接買盤進場，除權息行情表現頗為亮眼。

聚陽表示，今年訂單需求暢旺，主要需求還是來自美國終端市場，美國經濟雖然因通膨有軟著陸的風險，但消費者轉為聰明採購，且偏好中價位、休閒流行為主，因此客人幾乎沒有受到影響，下單量皆符合先前的看法，且庫存水位已回到健康水準，即便是先前較弱的服飾類產品也是同樣情形。

聚陽表示，庫存風險的大幅下滑，除了顯示市場需求正向發展，也代表客戶明年取消訂單的概率是低的，客戶目前主要思考的是如何增加庫存以回到正常供貨水準。

法人表示，成衣市場目前流行品牌已進入補庫存循環，預計今年第4季到明年上半年運動品牌也將進入補庫存循環。而聚陽也以備妥產能因應，今明年擴產目標皆為雙位數，包括自廠在印尼與越南擴建，以及興建南美薩爾瓦與孟加拉廠，另外也積極洽談合作的協力廠數量，以利擴充產能。

聚陽日前公告8月營收41.1億元，年增17.24%、月增34.17%，單月營收首度衝破40億元關卡，創下歷史新高。

營收 聚陽

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