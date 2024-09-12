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台積電再度秒填息 台股開盤跳空大漲強勁反彈

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台積電今日除息，以跳空大漲之姿秒填息。 （路透）
台積電今日除息，以跳空大漲之姿秒填息。 （路透）

台積電今（12）日除息，再度上演秒填息，想趁除息買到8字頭台積電的機會完全沒有，昨日以901元收盤的台積電，除息參考價為897元，但今天股價以936元跳空大漲開盤。

由於美國通膨降溫速度超過預期，美四大指數同步由黑翻紅，輝達股價大漲8％，台積電ADR（美國存託憑證）大漲4.8％，帶動台積電現貨股價，台股開盤跳空大漲，擺脫5日線反壓，至上午10時止，漲點都在400點以上。

美國公布8月消費者物價指數CPI年增率為2.5％，降幅超過預期，市場相當滿意，此通膨降溫速度，使得美國聯準會下周開會宣9月降息的機會，愈來愈確定，美股四大指數盤中出現V型反轉，由黑翻紅，尤其是那斯達克指數漲幅2.17％，費城半導體指數，更是大漲4.9％。

芝商所FedWatch追蹤聯邦公開市場委員會（FOMC）會議的利率決策，預期降息1碼（0.25個百分點）的機會提高至85％，降息2碼的機會降至15％。

台積電 美國聯準會 除息

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