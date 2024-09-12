NVIDIA 參加高盛論壇 股價大漲8% 台股反攻半年線聚焦點

輝達（NVIDIA）參加高盛論壇，帶動周三收盤時股價大漲8%，市場看好將激勵台積電（2330）、鴻海（2317）等台股AI供應鏈今日走勢，將是行情反攻半年線（21,641點）的聚焦點。

國內大型法人機構指出，輝達參加高盛論壇的主要重點，首先，需求非常強勁，所有客戶都想第一個拿到產品，Blackwell目前處在供不應求的階段；其次，CSP業者每花1元輝達晶片可拿到5元租金收入；再增，所以Design都是輝達設計，因此，地緣政治影響可能會減少；最後，輝達晶片可能或許出口到沙烏地阿拉伯。

分析師指出，現階段無晶圓廠可以取代台積電前段製程的地位，可能優先仍以台積電美國廠為主，台積電不管是全年營收展望（上修至25%）與資本支出（300~320億美元）都略不如市場較為樂觀的預期。考慮到台積電未來將配合AI需求大幅擴充CoWoS產能以及先進製程領先地位，N2 ramp up速度將優於N3，對後市營運維持正面的看法。