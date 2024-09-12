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權王台積電今除息 大盤「蒸發」32點

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台積電明天除息，填息速度受關注。圖／聯合報系資料照片
台積電明天除息，填息速度受關注。圖／聯合報系資料照片

台股權值王台積電（2330）今（12）日除息4元，預計發放1,037.38億元現金股息，加權指數將「蒸發」32.54點。法人表示，在營運基本面增溫、歷來填息難度不高、蘋果新機發表助攻等三項利多下　台積電仍有機會上演填息戲碼。

台積電此次除息僅4元，填息難度不高。統計顯示，台積電2019年採季配息以來，多能快速填息，前一次除息（6月13日）開盤即強勢秒填息，並完成歷來第15次季配息除息當天填息。

根據證交所營業細則規定，除息交易開始日升降幅度的計算，是以前一日收盤價格減除股息及紅利金額為計算基準。

換言之，除息後，個股價格須減除現金股息，將衝擊大盤指數。

在除權息觀戰重點上，若依照今年發放的股息、台股收盤價、及市值比重來推算，上市權值最大的台積電，今天除息將影響加權指數蒸發32.54點。

華南投顧董事長儲祥生指出，雖然除權息當天，台積電股價會因股息發放下跌，但對投資人來說，其所擁有市值不變，配股配息後將再回到投資人帳戶，大盤指數則會因配息而蒸發。

值得注意的是，台積電上千億元的股息，一旦回到投資人手中後，根據歷史經驗，往往也將會成為新一波推升台股的潛在動力。

台積電 股息 除息

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