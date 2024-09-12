多空觀望指數狹幅震盪 台股打21,000保衛戰

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股。圖／本報系資料照片
台股。圖／本報系資料照片

台股昨（11）日受制於大環境不確定因素增加，多空雙方都偃旗息鼓觀望，指數狹幅震盪，終場小跌33點、收21,031點，再探本波拉回收盤新低，成交量2,394.3億元，為今年次低，近期恐面臨21,000點保衛戰。

法人指出，美國總統大選、經濟數據、聯準會（Fed）降息前景、科技新產品等不確定因素多，仍需時間消化。

美股主要指數10日漲跌互見，台股昨日開小紅後，即一路在平盤上下狹幅震盪，最後一盤殺尾盤，使得指數終場小跌0.1%。

盤面上，個股及類股都漲跌互見，傳產族群表現較出色。19大類股中，航運類股指數漲1.8%最強勢，之後依序是電機類股指數漲1.7%、塑膠類股指數漲1.5%，金融股跌0.7%則為最弱勢。

電子股方面，台積（2330）昨開高走低，終場跌3元、收901元，連動半導體類股指數跌0.2%，表現不如大盤。千金股同樣漲跌互見，以弘塑（3131）漲6%最突出，聯發科（2454）跌1.7%最疲軟，創意（3443）重回1,000元之上，檔數增至14檔。

三大法人昨日合計賣超63.6億元。其中，外資賣超縮小到85.1億元，連三賣；投信買超68.4億元，連19買；自營商賣超47億元，連八賣。八大公股行庫券商買超25.7億元，連16買，累計這波共買超703.8億元。

法人提醒，國際政經局勢不確定性高，蘋果新品及輝達出貨也成為疑慮，而台股的中期修正也尚未結束，加上台股目前成交量能始終無法有效擴大，因此預期本波短線行情即使反彈，恐將也是屬於弱勢反彈格局。

台股

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