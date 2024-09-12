證交稅連16紅寫最強8月 累計總稅收逾2.5兆元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部11日公布前八月總稅收逾2.5兆元，創同期新高，年增2.6%。 圖／聯合報系資料照片
財政部11日公布前八月總稅收逾2.5兆元，創同期新高，年增2.6%。 圖／聯合報系資料照片

財政部昨（11）日公布前八月總稅收逾2.5兆元，創同期新高，年增2.6%。台股8月雖上沖下洗，但上市櫃日均成交量仍較去年同期放大，8月證交稅入帳257億元，為歷年同月新高，年增16.3%，連16個月雙位數正成長，前八月證交稅也創同期新高。

財政部統計，累計前八月稅收創同期新高者，包括為關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、特銷稅（俗稱奢侈稅）、營業稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅、房地合一稅及總稅收，寫14項新高。

主要稅收最新統計
主要稅收最新統計

財政部統計，8月總稅收1,708億元，年增0.3％，以贈與稅、證交稅增加較多；前八月稅收達標率逾100%者包含奢侈稅、贈與稅、遺產稅、證交稅、綜所稅、營業稅、房屋稅、關稅、牌照稅、土增稅與貨物稅等，代表入帳情況優於預期。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，8月證交稅收入257億元，是歷年最佳8月，年增16.3%，連16紅，且16個月以來都是雙位數成長；前八月證交稅2,003億元，也創同期新高。不過8月上市櫃日均成交值降到4,721億元，為近半年來首次低於5,000億元，證交稅呈月減18.5%。

劉訓蓉分析，台股8月先殺後拉，投資人心情大洗三溫暖，先是受美股重挫拖累，失守2萬點關卡，後來隨國際盤勢止穩，台股跌深反彈，台股在8月前五個交易日就出現單日收盤最大跌幅跟漲幅。

從成交量觀察，8月上半月股市波動較劇烈，也放大了交易量，日均成交值來到5,128億元，下半月因市場轉趨觀望，震盪量縮下，成交值降為4,308億元，整體8月日均量降到4,721億元。

另外值得注意的是，贈與稅8月入帳70億元，年增3.2倍，劉訓蓉指出，過去稅額1億元以上案件，平均金額約7億元，但今年平均金額增至9億元，再加上8月出現贈與金額數十億元的大案，推升贈與稅成長。

關稅8月實徵157億元，單月新高，年增3.5%。

財政部統計，8月單月寫新高的稅目包括關稅、贈與稅、期交稅；另外證交稅、契稅、房地合一、總稅收則是8月同月新高。

證交稅 財政部 贈與稅

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