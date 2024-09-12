就市論勢／蘋概、AI手機鏈 聚焦

盤勢分析

9月以來市場的風險厭惡情緒高漲，任何有美國經濟硬著陸跡象的數據，都被市場放大解讀。要解除市場的敏感神經，9月19日凌晨的聯準會利率決議，將是最有效的解方。

回到台股，從基本面來看，上市櫃公司8月合併營收3.77兆元，年增13.4%創下史上最強8月，其中有高達684家8月合併營收呈「年月雙增」。但台股近一周量能普遍低於10日均量，且有「價漲量縮」的跡象，代表市場追價意願不高。

再從技術面分析，大盤近一周落在9月4日空方缺口低點20,922點、及半年線21,642點之間區間震盪。最後從籌碼來觀察，近期外資雖現貨市場持續賣超，但力道開始減弱，且期貨空單未平倉部位，也從4萬多口減碼至2.7萬多口的水準。

此外，投信進入季底作帳，操作也將變得更為積極。綜合觀察，在內資支撐下，台股要再向下破底機率不高，市場普遍預期，下周伴隨聯準會利率決議做方向表態的機會高。

投資建議

美國降息已是板上釘釘，只差在降多少、降多快。一旦進入降息周期，美債牛市便正式啟動，美債ETF可做長線投資策略。

蘋果秋季發表後，相關族群反應冷淡，後續蘋概股觀察焦點落在9月13日官網開放預購及10月Apple Intelligence上線。

預購出現狂搶熱潮導致官網當機，或AI體驗不斷有正面回饋，第4季消費旺季前，就會再迎一波追單動能，也會帶動競爭品牌加大拉貨搶市。可利用整理期間，多留意營收持續成長的蘋概股及AI手機供應鏈。