金控股8月獲利下滑 法人較看好這四檔

金控公司自結8月整體獲利月減65%，年減15%，法人分析，主要是現金股息認列高峰已過、資本市場波動影響股票投資收益，新台幣升值造成壽險避險成本回升，目前金融股較看好玉山金（2884）、京城銀（2809）、國泰金（2882）、富邦金（2881）。

大型本國投顧表示，14家金控公司8月稅後純益324.3億元，其中，壽險為主金控認列8月現金股息及實現資本利得下降，加上壽險避險成本回升，使獲利月減86%，證券為主金控因認列經紀手收及投資收益下滑，獲利月減54%。

銀行為主金控僅衰退28%，表現相對有撐，主因在於反映提存減少及實現債券資本利得增加。

法人認為，美聯準會將自9月重啟降息循環，目前利率期貨對今年美國降息擴大為75至100基點（0.75至1個百分點），反映美國經濟進入硬著陸不確定性，資本市場波動加劇。

今年下半年美台利差縮減將有助壽險CS傳統型避險成本下降，但美元指數轉弱造成新台幣升值壓力擴大，今年避險成本將回升至1%至1.5%，壽險申請外匯價格準備金新制申請仍須視新台幣走勢及準備金水位。

法人目前對金融股投資，除較看好受惠淨利息及手續費動能維持、債券評價回升的玉山金，以及美國降息帶動淨利差回升及認列呆帳回收帶動短期股價回升的京城銀外，還有美國降息帶動銀行資金成本下降、壽險海外債部位回升，使配息能力優於同業的國泰金及富邦金。