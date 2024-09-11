快訊

獨／新光金、台新金最新換股比例出爐！1股新光金換0.672股再加特別股

香港羽賽／頭號種子戴資穎輕鬆闖關 第二輪又碰台北賽輸球對手

調高換股比例？台新金、新光金20:00開重訊記者會

金控股8月獲利下滑 法人較看好這四檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
金控公司自結8月整體獲利月減65%，年減15%，法人分析，主要是現金股息認列高峰已過、資本市場波動影響股票投資收益，新台幣升值造成壽險避險成本回升。情境示意圖。圖／Ingimage
金控公司自結8月整體獲利月減65%，年減15%，法人分析，主要是現金股息認列高峰已過、資本市場波動影響股票投資收益，新台幣升值造成壽險避險成本回升。情境示意圖。圖／Ingimage

金控公司自結8月整體獲利月減65%，年減15%，法人分析，主要是現金股息認列高峰已過、資本市場波動影響股票投資收益，新台幣升值造成壽險避險成本回升，目前金融股較看好玉山金（2884）、京城銀（2809）、國泰金（2882）、富邦金（2881）。

大型本國投顧表示，14家金控公司8月稅後純益324.3億元，其中，壽險為主金控認列8月現金股息及實現資本利得下降，加上壽險避險成本回升，使獲利月減86%，證券為主金控因認列經紀手收及投資收益下滑，獲利月減54%。

銀行為主金控僅衰退28%，表現相對有撐，主因在於反映提存減少及實現債券資本利得增加。

法人認為，美聯準會將自9月重啟降息循環，目前利率期貨對今年美國降息擴大為75至100基點（0.75至1個百分點），反映美國經濟進入硬著陸不確定性，資本市場波動加劇。

今年下半年美台利差縮減將有助壽險CS傳統型避險成本下降，但美元指數轉弱造成新台幣升值壓力擴大，今年避險成本將回升至1%至1.5%，壽險申請外匯價格準備金新制申請仍須視新台幣走勢及準備金水位。

法人目前對金融股投資，除較看好受惠淨利息及手續費動能維持、債券評價回升的玉山金，以及美國降息帶動淨利差回升及認列呆帳回收帶動短期股價回升的京城銀外，還有美國降息帶動銀行資金成本下降、壽險海外債部位回升，使配息能力優於同業的國泰金及富邦金。

京城銀 國泰金 壽險 富邦金 新台幣 玉山金 股息 金融股

延伸閱讀

降息循環周期將至 法人：長照REITs後續表現可期

美債喜迎降息風潮 23檔投等債ETF價格創新高

國泰台大經濟展望 學者分析第4季「這變數」對景氣影響最大

金控前八月獲利4,641億 富邦金累計純益1,133億

相關新聞

台積電明除息影響大盤逾32點 市場等待千億資金活水

近日陷入900元大關保衛戰的台積電，股價明天再添一變數。台積電12日除息，每股現金股利4元，將影響大盤指數32.67點，...

半導體股8月營收出爐 法人首選這七檔

半導體股8月營收正式出爐，法人表示，考量智慧手機及個人電腦等相關消費性IC復甦有限，首選具有高速運算（HPC）相關先進封...

新股紅包抽起來 這2檔報酬率逾3成

台股9月新股掛牌上市櫃的家數達8家，近期將辦理公開申購的新上市櫃股達4家，中台（6923）及汎瑋材料（6967）先在12...

投信連19買台股 外資大買新光金調節中信金台新金

市場觀望美國總統大選辯論後續，台股今天量縮震盪下跌33點收21031點，創今年來單日次低量，外資和投信續在台股土洋對作，...

金控股8月獲利下滑 法人較看好這四檔

金控公司自結8月整體獲利月減65%，年減15%，法人分析，主要是現金股息認列高峰已過、資本市場波動影響股票投資收益，新台...

台股下跌33點 三大法人賣超63.74億元

台股11日於平盤附近上下震盪，收在21,031點，下跌33.08點，跌幅0.16%，成交量創下7月高點以來的新低，僅2,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。