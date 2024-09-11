台積電明除息影響大盤逾32點 市場等待千億資金活水

近日陷入900元大關保衛戰的台積電，股價明天再添一變數。台積電12日除息，每股現金股利4元，將影響大盤指數32.67點，至於是上演秒填息或是當日填息？或是以後再填息？填息速度備受關注。

證交所統計，12日共有6檔個股除息，包括1477聚陽、2330台積電、2540愛山林、3661世芯-KY、4763材料-KY、6504南六，其中，台積電發行市值將減少約1037億元，占發行量加權股價指數約32.67點。前述6檔指數採樣股票除權息後，減少市值占發行量加權股價指數約34.15點。

台積電11日收盤價為901元，每股現金股利4元，12日除息參考價為897元，想趁台積電8字頭撿便宜的投資人，8字頭來了。

台積電自2019年以來改採季配息以來，均順利填息，多次上演秒填息的強勢走勢，不過，近期台積電走勢相對疲弱，股價目前是8月反彈後再度拉回的修正區，近期股價測試900元支撐，台股開盤前的美股及台積電ADR走勢，牽動台積電行情。

台積電此次除息，要等到10月9日才會發放現金股利，並直接匯入股東的交割帳戶，屆時這1037億元的資金若能再投入台股，千億銀彈也是可觀的資金活水。