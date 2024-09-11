快訊

獨／新光金、台新金最新換股比例出爐！1股新光金換0.672股再加特別股

香港羽賽／頭號種子戴資穎輕鬆闖關 第二輪又碰台北賽輸球對手

調高換股比例？台新金、新光金20:00開重訊記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電明除息影響大盤逾32點 市場等待千億資金活水

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台積電明天除息，填息速度受關注。圖／聯合報系資料照片
台積電明天除息，填息速度受關注。圖／聯合報系資料照片

近日陷入900元大關保衛戰的台積電，股價明天再添一變數。台積電12日除息，每股現金股利4元，將影響大盤指數32.67點，至於是上演秒填息或是當日填息？或是以後再填息？填息速度備受關注。

證交所統計，12日共有6檔個股除息，包括1477聚陽、2330台積電、2540愛山林、3661世芯-KY、4763材料-KY、6504南六，其中，台積電發行市值將減少約1037億元，占發行量加權股價指數約32.67點。前述6檔指數採樣股票除權息後，減少市值占發行量加權股價指數約34.15點。

台積電11日收盤價為901元，每股現金股利4元，12日除息參考價為897元，想趁台積電8字頭撿便宜的投資人，8字頭來了。

台積電自2019年以來改採季配息以來，均順利填息，多次上演秒填息的強勢走勢，不過，近期台積電走勢相對疲弱，股價目前是8月反彈後再度拉回的修正區，近期股價測試900元支撐，台股開盤前的美股及台積電ADR走勢，牽動台積電行情。

台積電此次除息，要等到10月9日才會發放現金股利，並直接匯入股東的交割帳戶，屆時這1037億元的資金若能再投入台股，千億銀彈也是可觀的資金活水。

台積電 台股 股利 除息

延伸閱讀

巨有攜手新思科技 將於台積電推先進IP解決方案

台積電中科擴廠有最新進度！中科宣布明年第1季交地建廠

美大選辯論又講台灣、魏哲家內部信提「世界的台積電」 經長這樣說

魏哲家：台積電作為全球企業 是世界的台積電

相關新聞

台積電明除息影響大盤逾32點 市場等待千億資金活水

近日陷入900元大關保衛戰的台積電，股價明天再添一變數。台積電12日除息，每股現金股利4元，將影響大盤指數32.67點，...

半導體股8月營收出爐 法人首選這七檔

半導體股8月營收正式出爐，法人表示，考量智慧手機及個人電腦等相關消費性IC復甦有限，首選具有高速運算（HPC）相關先進封...

新股紅包抽起來 這2檔報酬率逾3成

台股9月新股掛牌上市櫃的家數達8家，近期將辦理公開申購的新上市櫃股達4家，中台（6923）及汎瑋材料（6967）先在12...

投信連19買台股 外資大買新光金調節中信金台新金

市場觀望美國總統大選辯論後續，台股今天量縮震盪下跌33點收21031點，創今年來單日次低量，外資和投信續在台股土洋對作，...

金控股8月獲利下滑 法人較看好這四檔

金控公司自結8月整體獲利月減65%，年減15%，法人分析，主要是現金股息認列高峰已過、資本市場波動影響股票投資收益，新台...

台股下跌33點 三大法人賣超63.74億元

台股11日於平盤附近上下震盪，收在21,031點，下跌33.08點，跌幅0.16%，成交量創下7月高點以來的新低，僅2,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。