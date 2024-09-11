新股紅包抽起來 這2檔報酬率逾3成

台股9月新股掛牌上市櫃的家數達8家，近期將辦理公開申購的新上市櫃股達4家，中台（6923）及汎瑋材料（6967）先在12日啟動，漢田生技（1294）及泓德能源-創（6873）則在13日進行，以11日收盤價來計算，汎瑋材料及泓德能源-創的中籤報酬率超過3成，中台也有25%的報酬率，若以金額來看，抽中泓德能源-創可望獲利5.85萬元。

台股9月上市櫃掛牌公司中，集中市場掛牌的有3家，其中，成信實業-創9月9日已在創新板掛牌上市，另外，中台預計9月25日上市，泓德能源-創則將在9月26日由創新板轉上市。

在櫃買市場掛牌上櫃的則有5家，其中，竹陞科技在9月2日掛牌上櫃，王座在9月10日掛牌上櫃，台特化預計在9月20日掛牌上櫃，還有待辦理公開申購的則有汎瑋材料及漢田生技，分別將在9月25日及26日掛牌上櫃。

汎瑋材料承銷張數596張，預計在9月12~16日辦理公開申購，每股50元，9月19日抽籤，以11日興櫃收盤價67.5元計算，若是抽中可望獲利1.75萬元，報酬率35%。

中台承銷張數1,932張，每股80元，預計在9月12~16日辦理公開申購，9月19日抽籤，以11日興櫃收盤價100元計算，若是抽中可望獲利2萬元，報酬率25%。

泓德能源-創承銷張數1,700張，每股188元，預計在9月13~18日辦理公開申購，9月20日抽籤，以11日收盤價246.5元計算，若是抽中可望獲利5.85萬元，報酬率31.11%。

漢田生技承銷張數454張，每股118元，預計在9月13~18日辦理公開申購，9月20日抽籤，以11日興櫃收盤價135.5元計算，若是抽中可望獲利1.75萬元，報酬率14.83%。

除了新掛牌股之外，美律（2439）辦理增資，承銷張數425張，每股95元，預計在9月12~16日辦理公開申購，9月19日抽籤，9月27日撥券，以11日收盤價122.5元計算，若是抽中可望獲利2.75萬元，報酬率28.94%。