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降息循環周期將至 法人：長照REITs後續表現可期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

今年全球央行紛紛降息，根據Bloomberg統計，美國、歐洲及英國央行截至年底降息預期分別上調至107基本點（bps）、72基本點及52基本點。在全球主要央行進入降息循環周期，聯準會轉向寬鬆下，將有望見到股、債、REITs同步表現的格局。其中，長照REITs後續表現可期。

受惠於美國聯準會降息預期，今年以來至10日在各類收益資產中，S&P500指數、那斯達克指數、全球非投等債指數等分別有15.2%、13.4%、7%表現，而長照醫療REITs類股挾著降息樂觀預期、股價落後補漲之估值潛力，以及美國地產類股第2季財報強勁開局等因素提振，帶動指數今年以來已有高達27.6%漲幅。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，回顧美國聯準會前一次降息為2020年3月新冠疫情影響經濟之時，爾後半年及後一年美國投資級債及美國公債波動加劇，而北美不動產所有REITs表現分別為13.5%與32.2%相對有撐，且次產業中的醫療REITs報酬表現分別達19.1%與44.1%表現更佳。

另外，整體REIT產業的平均股價與營運現金流比在今年7月從13.1倍增加到14.2倍，成長了1.1倍。營運體質持續朝健康方面發展。而觀察高齡住房市場，當前租金的增長彌補通膨的負面影響，由於高齡人口住房需求持續強勁，租金增長態勢可望維持。

反觀美國經濟面，通膨持續降溫中，且升息已進入末升段，在此背景可望挹注長照REITs表現；加上入住率持續改善中，專業照護機構的人力回流所帶動的營運成本下降，看好長照REITs基本面後市表現。

美國聯準會 降息

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