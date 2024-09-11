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投信連19買台股 外資大買新光金調節中信金台新金

中央社／ 台北11日電
台股示意圖。圖／本報系資料照片
台股示意圖。圖／本報系資料照片

市場觀望美國總統大選辯論後續，台股今天量縮震盪下跌33點收21031點，創今年來單日次低量，外資和投信續在台股土洋對作，投信連19日買超，外資今年以來累計賣超新台幣6416億元，外資今天買超新光金近9.15萬張，調節中信金台新金

市場觀望美國總統大選辯論後續，台股今天走勢量縮震盪，電子權值股尾盤下挫，牽動大盤翻黑，21100點得而復失，終場加權指數下跌33.08點，收21031點，成交值相對萎縮至新台幣2348.08億元，創今年以來單日次低量，僅高於1月29日的2304.62億元。

三大法人今天合計賣超63.74億元，其中自營商賣超47.01億元，投信買超68.42億元，外資及陸資賣超85.15億元。

根據統計，外資在9月起累計賣超台股近2297億元，今年以來累計賣超台股達6416億元。相較之下，投信已連19個交易日買超台股，9月起累計買超台股達528億元，今年以來買超台股達6789億元。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單增加417口至2951口，其中外資淨空單增加762口至27727口。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天買超新光金近9.15萬張，也是外資今天買超逾萬張的個股，外資今天賣超中信金4.18萬張排名第1，賣超開發金3.34萬張排名第2，賣超元大台灣50反1 ETF和台新金各約1.38萬張和1.34萬張。

摩爾投顧分析師林漢偉接受記者電訪分析，外資在台股持續站在賣方，大盤量縮，顯示資金並未回流，投信則持續加碼台股，力抗賣壓，台股今天欠缺主流，蘋果（Apple）和輝達（NVIDIA）概念股未有火車頭帶動，市場量縮氣氛觀望。

展望台股後市，林漢偉預期，短線台股在21000點附近橫向盤整，籌碼面要到中秋節後才會逐漸明朗，本週關注美國將公布8月消費者物價指數（CPI），下週美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果，更牽動美股走勢。

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