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台股下跌33點 三大法人賣超63.74億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股11日於平盤附近上下震盪，收在21,031點，下跌33.08點，跌幅0.16%，成交量創下7月高點以來的新低，僅2,348.08億元，三大法人賣超63.74億元。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股11日於平盤附近上下震盪，收在21,031點，下跌33.08點，跌幅0.16%，成交量創下7月高點以來的新低，僅2,348.08億元，三大法人賣超63.74億元。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股11日於平盤附近上下震盪，收在21,031點，下跌33.08點，跌幅0.16%，成交量創下7月高點以來的新低，僅2,348.08億元，三大法人賣超63.74億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超85.14億元，投信買超68.42億元，自營商賣超（合計）47.01億元，其中自營商（自行買賣）買超9.56億元，自營商（避險）賣超56.58億元。

台積電（2330）收901元，下跌0.33%，聯發科（2454）收1,110元，跌幅1.77%。新光金（2888）、台新金（2887）將於11日下午召開臨時董事會，調高換股比例的價格，激勵新光金收13.5元，漲幅逾3%；台新金、中信金（2891）都下跌逾1%。貨櫃三雄近日公布8月營收，皆交出年增超過一倍的成績，而北美碼頭工人在10月可能發動罷工，貨櫃三雄齊漲，長榮（2603）、陽明海運（2609）上漲逾2%，萬海（2615）漲幅逾3%。

三大法人 中信金 台新金 台積電 外資 新光金

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