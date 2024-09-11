台股下跌33點 三大法人賣超63.74億元

1949的世界和1932年時很不一樣。在1932年的德國總統選舉中失利的希特勒，這時已經死了，在世界上最血腥的衝突中有5500萬人喪命。在這段期間，美國的常備軍人從1932年的25萬增加到1945年的1,200萬以上。離開美國去參戰的人中，約有30萬人沒有活著回來。

2024-09-11 14:03