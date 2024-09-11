快訊

幻象遭鳥擊卻派飛成失事主因？ 空軍4點說明調查進度

花蓮再獲2億元救觀光 業者盼五月天歌迷多停留幾天

高雄多人突收「不明月餅禮盒」不敢吃 警追查後揭暖心真相

市場觀望美大選辯論後續 台股量縮震盪創今年次低量

中央社／ 台北11日電

市場觀望美國總統大選辯論後續，台股今天量縮區間震盪，電子股尾盤下挫，終場加權指數下跌33點收21031點，創今年以來單日次低量。法人指出，短線股市震盪加大，台股行情聚焦高成長及高殖利率2大題材。

美國總統大選辯論，台股今天走勢量縮震盪，盤面缺乏主流領軍，儘管航運、光電、電機機電堅挺，塑膠回神，代表中小型股的櫃買OTC指數持穩，不過電子權值股尾盤下挫，牽動大盤翻黑，21100點得而復失。

終場加權指數下跌33.08點，收21031點，跌幅0.16%，成交值相對萎縮至新台幣2348.08億元，創今年以來單日次低量，僅高於1月29日的2304.62億元。

電子股終場跌0.19%，金融跌0.79%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群小漲0.31%，電機機電上漲1.79%，航運勁揚1.86%，OTC指數漲0.4%。電子今天成交值占台股整體成交值比重約54.2%。股價超過千元的高價股重返「十四千金」。

權王台積電終場下挫3元，收901元，守住900元大關，跌幅0.33%。鴻海收169.5元，小漲0.3%；聯發科收1110元，跌1.77%。日月光投控收142元，跌1.73%；台達電收364.5元，跌1.22%。

AI伺服器概念股廣達收242元，上漲1.04%；緯穎收1650元，下跌1.49%。

台塑四寶之一的南亞收39.8元，漲2.45%。重電族群回神，華城收552元，漲2.22%；士電收203元，漲2.01%。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，近期市場波動主要是利率及匯率在大方向變動前的調整，市場仍預期美國將在9月進入降息循環，若美國降息，偏弱的亞幣走勢可止穩，外資有機會重回股市，預期台股在多頭修正下可望逐步回穩。

觀察產業面，劉宇衡指出，AI應用持續進化，蘋果透過Apple Intelligence也加入AI競賽，市場期待iPhone16系列新機帶動換機需求。

劉宇衡指出，短線股市震盪加大，下半年台股行情聚焦高成長及高殖利率2大題材，建議投資人以長期配息穩定為主要核心持股方向，並布局殖利率在市場均值之上且有高度成長標的。

台股 高殖利率

延伸閱讀

9月台股期指收平盤

電子股下挫台股翻黑收跌33點 量縮創今年單日次低量

台股力守21,000點 跌33點收21,031點 台積電跌3元收901元

00713、00692、00878...10檔ETF扛住台股跌幅！達人：存股族求穩不是快

相關新聞

熊市與牛市多大差別？美史上大蕭條時期...當日交易價值不到21萬美元

1949的世界和1932年時很不一樣。在1932年的德國總統選舉中失利的希特勒，這時已經死了，在世界上最血腥的衝突中有5500萬人喪命。在這段期間，美國的常備軍人從1932年的25萬增加到1945年的1,200萬以上。離開美國去參戰的人中，約有30萬人沒有活著回來。

台股力守21,000點 跌33點收21,031點 台積電跌3元收901元

台股11日走勢震盪、尾盤下殺，但仍力守21,000點、持續失守5日線，終場收21,031.00點，跌33.08點、跌幅0...

台股成交量出不來低低低！直雲：等轉多準備好現金再大舉進場

台股每天都有新低量，所以仍然要降低操作金額和頻率。

市場觀望美大選辯論後續 台股量縮震盪創今年次低量

市場觀望美國總統大選辯論後續，台股今天量縮區間震盪，電子股尾盤下挫，終場加權指數下跌33點收21031點，創今年以來單日...

航運利多發酵 這檔有看頭

回顧2022年，聯準會強升息曾引發經濟硬著陸擔憂，加上製造業庫存調整使得全球貿易量短暫走疲，全球股市大幅修正、甚至部分債...

不只抗震 績效還贏台股大盤！這檔多重資產基金今年來賺約三成

近日投資人關心的，是股市的第二隻腳到底落地了沒、還要整理多久？當盤勢快速變動時，該避險還是該加碼股票，讓人難以抉擇。理財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。