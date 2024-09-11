市場觀望美大選辯論後續 台股量縮震盪創今年次低量

市場觀望美國總統大選辯論後續，台股今天量縮區間震盪，電子股尾盤下挫，終場加權指數下跌33點收21031點，創今年以來單日次低量。法人指出，短線股市震盪加大，台股行情聚焦高成長及高殖利率2大題材。

美國總統大選辯論，台股今天走勢量縮震盪，盤面缺乏主流領軍，儘管航運、光電、電機機電堅挺，塑膠回神，代表中小型股的櫃買OTC指數持穩，不過電子權值股尾盤下挫，牽動大盤翻黑，21100點得而復失。

終場加權指數下跌33.08點，收21031點，跌幅0.16%，成交值相對萎縮至新台幣2348.08億元，創今年以來單日次低量，僅高於1月29日的2304.62億元。

電子股終場跌0.19%，金融跌0.79%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群小漲0.31%，電機機電上漲1.79%，航運勁揚1.86%，OTC指數漲0.4%。電子今天成交值占台股整體成交值比重約54.2%。股價超過千元的高價股重返「十四千金」。

權王台積電終場下挫3元，收901元，守住900元大關，跌幅0.33%。鴻海收169.5元，小漲0.3%；聯發科收1110元，跌1.77%。日月光投控收142元，跌1.73%；台達電收364.5元，跌1.22%。

AI伺服器概念股廣達收242元，上漲1.04%；緯穎收1650元，下跌1.49%。

台塑四寶之一的南亞收39.8元，漲2.45%。重電族群回神，華城收552元，漲2.22%；士電收203元，漲2.01%。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，近期市場波動主要是利率及匯率在大方向變動前的調整，市場仍預期美國將在9月進入降息循環，若美國降息，偏弱的亞幣走勢可止穩，外資有機會重回股市，預期台股在多頭修正下可望逐步回穩。

觀察產業面，劉宇衡指出，AI應用持續進化，蘋果透過Apple Intelligence也加入AI競賽，市場期待iPhone16系列新機帶動換機需求。

劉宇衡指出，短線股市震盪加大，下半年台股行情聚焦高成長及高殖利率2大題材，建議投資人以長期配息穩定為主要核心持股方向，並布局殖利率在市場均值之上且有高度成長標的。