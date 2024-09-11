快訊

幻象遭鳥擊卻派飛成失事主因？ 空軍4點說明調查進度

花蓮再獲2億元救觀光 業者盼五月天歌迷多停留幾天

高雄多人突收「不明月餅禮盒」不敢吃 警追查後揭暖心真相

櫃買永續發展債券發行熱 規模突破970億在望

中央社／ 台北11日電

櫃買中心今年持續將永續發展債券列為重要推動業務，今年以來發行檔數有35檔，發行金額為新台幣834.65億元，並已新增11家取得永續發展債券資格認可的發行人，可望於近期陸續發行並上櫃掛牌。

其中9月將有台電與北富銀發行永續發展債券，金額分別是126.5億元、15億元，將帶動發行金額超過970億元。

櫃買中心副總經理李淑暖說，為促進永續金融發展，並配合主管機關推動永續金融政策，永續發展債券是重要推動業務，截至昨天流通在外發行檔數為192檔，發行餘額為新台幣5579.85億元，今年以來已發行35檔，發行金額為新台幣834.65億元。

此外，櫃買中心未來目標是新增登錄與申請輔導家數2年內成長1倍，李淑暖今天表示，今年目標是新增登錄與申請輔導家數能達40家，目前已達38家，希望在此推動下，2年內能成長1倍，達80家。

她說，歷年來經歷過創櫃板、登錄興櫃進而上櫃者有3家，分別是邑錡、意德士、樂意。

今年截至昨天為止，申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為25家及43家，新增上櫃掛牌及新增登錄興櫃家數分別為17家及43家，上櫃公司掛牌及興櫃公司登錄家數分別為828家及328家。

今年截至昨天為止，17家新上櫃掛牌公司中，有9家屬5+2創新產業，包括6家生技醫療、1家綠色能源、1家文化創意、1家智慧機慧機械。

根據國發會公開資料，政府提出「智慧機械」、「亞洲矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等5+2產業創新計畫，做為驅動台灣下世代產業成長的核心。

此外，債券ETF總資產規模及交易量也持續向上，截至昨天為止，上櫃債券ETF共計85檔，最新總資產規模達2兆8402.49億元，總成交金額達2兆2601.66億元，成交日均值達135.34億元。

債券ETF 櫃買中心

延伸閱讀

滙豐銀行第4季投資展望 全球不確定因素多 採四大優先投資策略

王座上櫃 多角化經營

產業債券ETF 有甜頭

櫃買中心助中小微企業入創櫃板 響應金管會亞洲資產管理中心推動政策

相關新聞

熊市與牛市多大差別？美史上大蕭條時期...當日交易價值不到21萬美元

1949的世界和1932年時很不一樣。在1932年的德國總統選舉中失利的希特勒，這時已經死了，在世界上最血腥的衝突中有5500萬人喪命。在這段期間，美國的常備軍人從1932年的25萬增加到1945年的1,200萬以上。離開美國去參戰的人中，約有30萬人沒有活著回來。

台股力守21,000點 跌33點收21,031點 台積電跌3元收901元

台股11日走勢震盪、尾盤下殺，但仍力守21,000點、持續失守5日線，終場收21,031.00點，跌33.08點、跌幅0...

台股成交量出不來低低低！直雲：等轉多準備好現金再大舉進場

台股每天都有新低量，所以仍然要降低操作金額和頻率。

市場觀望美大選辯論後續 台股量縮震盪創今年次低量

市場觀望美國總統大選辯論後續，台股今天量縮區間震盪，電子股尾盤下挫，終場加權指數下跌33點收21031點，創今年以來單日...

航運利多發酵 這檔有看頭

回顧2022年，聯準會強升息曾引發經濟硬著陸擔憂，加上製造業庫存調整使得全球貿易量短暫走疲，全球股市大幅修正、甚至部分債...

不只抗震 績效還贏台股大盤！這檔多重資產基金今年來賺約三成

近日投資人關心的，是股市的第二隻腳到底落地了沒、還要整理多久？當盤勢快速變動時，該避險還是該加碼股票，讓人難以抉擇。理財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。