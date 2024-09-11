櫃買永續發展債券發行熱 規模突破970億在望

櫃買中心今年持續將永續發展債券列為重要推動業務，今年以來發行檔數有35檔，發行金額為新台幣834.65億元，並已新增11家取得永續發展債券資格認可的發行人，可望於近期陸續發行並上櫃掛牌。

其中9月將有台電與北富銀發行永續發展債券，金額分別是126.5億元、15億元，將帶動發行金額超過970億元。

櫃買中心副總經理李淑暖說，為促進永續金融發展，並配合主管機關推動永續金融政策，永續發展債券是重要推動業務，截至昨天流通在外發行檔數為192檔，發行餘額為新台幣5579.85億元，今年以來已發行35檔，發行金額為新台幣834.65億元。

此外，櫃買中心未來目標是新增登錄與申請輔導家數2年內成長1倍，李淑暖今天表示，今年目標是新增登錄與申請輔導家數能達40家，目前已達38家，希望在此推動下，2年內能成長1倍，達80家。

她說，歷年來經歷過創櫃板、登錄興櫃進而上櫃者有3家，分別是邑錡、意德士、樂意。

今年截至昨天為止，申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為25家及43家，新增上櫃掛牌及新增登錄興櫃家數分別為17家及43家，上櫃公司掛牌及興櫃公司登錄家數分別為828家及328家。

今年截至昨天為止，17家新上櫃掛牌公司中，有9家屬5+2創新產業，包括6家生技醫療、1家綠色能源、1家文化創意、1家智慧機慧機械。

根據國發會公開資料，政府提出「智慧機械」、「亞洲矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等5+2產業創新計畫，做為驅動台灣下世代產業成長的核心。

此外，債券ETF總資產規模及交易量也持續向上，截至昨天為止，上櫃債券ETF共計85檔，最新總資產規模達2兆8402.49億元，總成交金額達2兆2601.66億元，成交日均值達135.34億元。