台股力守21,000點 跌33點收21,031點 台積電跌3元收901元

台股11日走勢震盪、尾盤下殺，但仍力守21,000點、持續失守5日線，終場收21,031.00點，跌33.08點、跌幅0.1 %，成交金額2,348.0億元。另外，櫃買指數收漲0.4%。台積電（2330）收901元、跌3元。

強勢族群方面，貨櫃族群的長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）集體爆量走強；散裝航運族群的中櫃（2613）、四維航（5608）、台航（2617）、裕民（2606）、正德（2641）等也紛紛小幅上揚。

面板族群的群創（3481）、友達（2409）成交量個別超過5.8萬、2.9萬張，收漲逾2%。光學族群的大立光（3008）、玉晶光（3406）、今國光（6209）、亞光（3019）同樣收紅；重電族群部分跌深反彈，包括上緯投控（3708）、森威能源（6806）、華城（1519）、士電（1503）、中興電（1513）等，東元（1504）、亞力（1514）仍持續整理。

科技族群方面漲跌互見，高力（8996）、廣明（6188）、創意（3443）、廣達（2382）、緯創（3231）、鴻海（2317）等走強；日月光投控（3711）、聯發科（2454）、緯穎（6669）、勤誠（8210）等仍震盪整理。其中，記憶體族群表較為突出，包括力成（6239）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、創見（2451）、晶豪科（3006）等紛紛走揚。

法人分析，台股雖險守21,000點整數關卡，然而整體還未有明確止跌跡象，短線走勢仍然偏空。不過，考量到台積電堅守900元大關，有助於起到穩盤作用，因此預期台股短線即便下跌，空間也相對有限，短線震盪的機率還是相對比較大，因此對於後市無須太過悲觀。

操作建議方面，當前台股仍未擺脫低檔震盪區間，走勢也還未透露出明確的止跌訊號，因此短線操作仍應避免過度積極承接，若指數並未再破波段低點，則預期指數底部逐漸成形，屆時可嘗試進場分批承接，挑選基本面佳且具題材族群進場布局，短線亦可挑選月營收亮眼個股偏多操作。