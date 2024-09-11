台股成交量出不來低低低！直雲：等轉多準備好現金再大舉進場

台股每天都有新低量，所以仍然要降低操作金額和頻率。

今天台股的成交量預估才只有2000億左右，主要是大家都還在觀望想要轉多再來操作，現在的前景也是混沌不明，所以我們仍然要降低到3成持股以下來小心操作。

目前美股還加了總統辯論這個大的因素，加上川普可能又會開始提到中美貿易戰增加他的支持率，所以又為了未來增加更多不安的因素，仍然小心為上。

現在仍然不是去摸底的好時候，畢竟也沒有明顯打底的狀況，我們一樣不摸頭也不摸底，等轉多準備好現金再大舉進場！

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