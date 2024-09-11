聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股成交量出不來低低低！直雲：等轉多準備好現金再大舉進場
台股每天都有新低量，所以仍然要降低操作金額和頻率。
今天台股的成交量預估才只有2000億左右，主要是大家都還在觀望想要轉多再來操作，現在的前景也是混沌不明，所以我們仍然要降低到3成持股以下來小心操作。
目前美股還加了總統辯論這個大的因素，加上川普可能又會開始提到中美貿易戰增加他的支持率，所以又為了未來增加更多不安的因素，仍然小心為上。
現在仍然不是去摸底的好時候，畢竟也沒有明顯打底的狀況，我們一樣不摸頭也不摸底，等轉多準備好現金再大舉進場！
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言