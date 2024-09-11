航運利多發酵 這檔有看頭

回顧2022年，聯準會強升息曾引發經濟硬著陸擔憂，加上製造業庫存調整使得全球貿易量短暫走疲，全球股市大幅修正、甚至部分債市也出現雙位數跌幅。野村投信表示，觀察三大航運之一的油輪產業，該分類指數在2022年卻逆勢大漲71.48%，對比當年台股「航海王之亂」使得臺灣加權航運指數下挫32%、全球貨櫃類股下跌逾2成，表現迥異，也因此帶動持股配置約三成的全球航運龍頭指數在2022全年僅小跌5.74%。

野村投信指出，航運業雖與景氣循環連動大，綜觀三大航運產業(貨櫃、散裝與油輪)彼此之間走勢互補互利，尤其是臺灣較難觸及的油輪，對於想抓住航運股投資機會的股民，不妨透過全球化布局，投資全球航運ETF，在追求航運的投資機會同時也可望降低波動風險。

俄羅斯9月3日襲擊烏克蘭中部城鎮波塔瓦，是今年以來俄烏戰爭最慘重攻擊。俄烏戰爭已持續逾900日，尤以9月以來進入最猛烈階段，美國在6月擴大對俄羅斯的制裁，包含4,000多家俄羅斯企業和個人，其中包括俄國運油船對外的運輸。根據彭博與國際能源總署(IEA)資料，俄國佔全球能源運輸約11%，俄油禁運促使原油進口國家積極尋找替代供應來源，但自2022年以來持續存在供不應求的缺口，即便到2025年油輪供需缺口預期仍將存在。

野村投信投資策略部副總但漢遠表示，近期烏俄緊張局勢升溫，油輪價格波動加劇，兩國間的摩擦有進一步升級的可能，致使油輪供給面持續受阻，提供航價支持，短期內油輪有撐。另一方面，地緣政治緊繃，消弭航運供需利空，因應紅海危機，航運業者不得不繞行好望角取代蘇伊士運河，歐洲航線船舶航行時間加長須額外增加1-2艘船舶以維持對客戶的週班服務。此外，各主流航商運營於歐洲線2萬TEU以上的大型船舶為主，但數量有限，造成艙位供給受限。由於各國經濟緩步復甦及用油旺季來臨，預計油輪運價具有上行動能，油輪供不應求料將挹注市場寡占的能源運輸公司營收與獲利，相關航運股可望旺到2025年，可望成為資金避風港，投資機會值得留意。

所謂的油輪是指運送原油或成品油的專用船舶，超過10萬噸者稱為超級油輪 (VLCC)，30萬噸以上者稱極大型油輪 (ULCC)。依載運內容大致可分為原油船與成品油船兩類。原油船 (Oil Tanker)是專門載運原油的船舶，簡稱油船，由於原油運量巨大，油船載重量亦可達50多萬噸，是最大的船舶。

原油船往往無法靠岸裝卸，而必須借助於海底管道來裝卸原油。成品油船 (Product Carrier)是專門載運柴油、汽油等石油製品的船舶，其噸位較小，結構與原油船相似，但貨艙需要特殊油漆及洗艙的要求更為嚴格，有很高的防火、防爆要求。由於油輪的載重量越大，運輸成本越低，所以油船可以建造得愈大愈合乎經濟效益。

近海油船的總載重量為3萬噸左右，近洋油船的總載重量為6萬噸左右，遠洋的大油輪的總載重量為20萬噸左右，目前世界上最大的油輪高達56萬噸。早期油船通常是單甲板、單底結構，除了在機艙區域內設置雙層底以外，一旦油輪觸礁而發生海難事故，會造成海洋污染，賠償金額是天文數字，因此，近年來大型油輪，在建造時均採用雙層底及雙層船殼，當沒運載油品時，可利用雙層船殼的艙區裝載壓艙水，以增加跨洋航行的安全，抵達裝卸港口，將透過異地水生生物的壓艙水排出。

時局即將步入第4季，野村全球航運龍頭息收ETF(00960) 經理人張怡琳進表示，航運業可觀察「運量」與「運價」變化，除了進入第4季的航運傳統「運量」的旺季，包括年底購物旺季拉貨潮助長貨櫃業者、歐美秋冬對南半球糧食推升散裝運輸需求，乃至於上述俄烏戰爭變化與秋冬取暖用油需求帶動油輪運輸，以及目前在美國東岸碼頭罷工事件與中東地區紅海危機等消息發展，都將牽動全球「運價」的走勢。預計9月20日正式掛牌的全台首檔航運ETF「野村全球航運龍頭息收ETF」追蹤NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數，即納入全球三大航運的龍頭企業全天候投資策略，不但在近期震盪盤勢表現相對台股加權與電子指數、費半與美股七巨頭，乃至於日股等都較為抗跌領漲，中長期來看也各有不同投資利基，值得納入投資組合。近期台股、美股波動大，想要增加資產組合的避險性，除了最基本的股債配置，航運股指數與主要股市關聯度低，利空擾市全球航運股反而有望逆勢撐盤，若投資組合添加全球航運，有機會帶來更好的優勢。

提醒投資人，投資應注意單一產業股票波動大，因此在進行資產配置或長期投資而投資單一產業ETF時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。