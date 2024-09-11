美總統大選辯論 台股盤中量縮觀望力守21100點

美國總統大選辯論登場，台股今天盤中量縮震盪整理，波動區間在百點內，觀望氣氛濃，力守21100點之上。法人表示，投資人觀望辯論後民調結果，此外美國將公布8月CPI數據，將牽動美股變化。

美股漲多於跌，科技股勁揚，蘋果和台積電美國存託憑證（ADR）跌勢收斂，台股今天盤中走勢量縮震盪，市場觀望美國總統大選辯論結果，主要電子權值股包括台積電、鴻海、聯發科、聯電等在平盤附近整理，台達電跌1.6%，日月光投控跌2%，人工智慧（AI）概念股廣達漲1.6%。

10時32分左右，大盤為21098.07點，上漲33.99點，漲幅0.16%，成交值約新台幣1102.97億元。電子股小漲0.16%，金融跌0.43%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群勁揚0.84%，機電電機類股漲近1.5%，代表中小型股的櫃買OTC指數上揚0.25%。股價超過千元的高價股重返「十四千金」。

摩爾投顧分析師林漢偉表示，台股今天盤中觀望氣氛濃，量縮震盪整理，缺乏主流帶頭，個股漲勢沒有延續性，投資人觀望美國總統大選辯論後民調結果，將牽動美股變化，此外美國將公布8月消費者物價指數（CPI）數據，攸關下週美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果。