劍麟8月營收月增、年減 市場估全年獲利年增約二成

劍麟（2228）8月營收月增1.3%、年減3.9%，營收表現符合市場預期，法人機構指出，主要受惠於汽車安全零組件於新車滲透率持續穩定提升，主要客戶對於膝蓋式、側邊安全氣囊或氣簾、預縮式安全帶精密導管等產品訂單需求穩定增長，有助於劍麟營運表現，預估第3季營運動能向上，營收13.3億元，季增10.7%、年持平。

分析師指出，展望2024年，汽車安全零組件事業有望小幅增長，而展示架家用事業小幅衰退；波蘭廠、車用散熱產品營收持續成長且虧損幅度縮減下，預估今年營收50.3億元，年增2.8%。

獲利能力方面，由於毛利率已自去年下半年開始獲得明顯改善，預估將延續至今年，全年毛利率回升至25.2%，營業利益年增2.2%；業外損益影響有限，但有所得稅迴轉利益挹注，稅率相對下滑，預估稅後純益6.4億元，年成長25.7%，每股獲利（EPS）8.5元。