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不只抗震 績效還贏台股大盤！這檔多重資產基金今年來賺約三成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
境內多重資產基金近半年績效十強(資料來源：晨星)
境內多重資產基金近半年績效十強(資料來源：晨星)

近日投資人關心的，是股市的第二隻腳到底落地了沒、還要整理多久？當盤勢快速變動時，該避險還是該加碼股票，讓人難以抉擇。理財達人建議直接找專業的來，利用多重資產基金輕鬆進行資產配置，優秀的經理人可以機動調整投資組合，幫投資人趨吉避凶，面對金融市場像雲霄飛車的走勢，也能安心睡好覺。

因應投資人資產配置需求，近年投信積極發行多重資產基金。據晨星統計至8月31日，境內多重資產基金已從兩年前的45檔快速成長至63檔。檢視短期績效，多重資產基金近半年報酬率平均為5.99%，前十強有六檔的績效在一成以上，分別為合庫全球醫療照護產業多重資產、統一全球動態多重資產、凱基實質收息多重資產、聯邦高息策略多重資產、富達智慧醫療多重資產及群益優化收益成長多重資產。

理財達人指出，投資多重資產基金大部分為長期資產配置，因此要選擇短中長期表現都亮眼的基金。在近半年績效十強中，更有四檔基金今年來報酬率超過二成，其中統一全球動態多重資產基金績效達到29.37%，不但勝過加權指數，也領先同類平均。這檔基金的二年及五年報酬率，分別提高至45.09%和59.21%，為同類型基金報酬率平均值的兩倍以上，為長期投資的不二選擇。

法人表示，多重資產型基金的投資範圍廣泛，包括股票、債券及ETF等金融商品。投研團隊可以隨著總經局勢、產業趨勢及市場盤勢變動，靈活調整投資組合。例如，市場震盪時適時拉高現金比例，在股票價格落底時逢低加碼；預料市場出現系統性風險時，增加避險部位以保護投資組合；遇到股債多頭時，仔細評估風險及報酬潛力，精選投資標的，打造最佳化的資產配置。

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