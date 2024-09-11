台股漲25點開21,089點 台積電開高2元

台股11日開盤指數為21,089.18點，上漲25.1點。台積電（2330）開盤價906元，上漲2元。

群益投顧表示，葉倫軟著陸說法將面臨近期陸續公布的通膨、就業數據驗證支持或打臉她的說法。市場已形成擔憂經濟景氣氛圍能否有效扭轉(美債殖利率仍明顯下跌、降息受惠的商業房地產貸款概念股不強反隱約見相對趨弱)，亦待觀察。結構風險未除下，擇強短打應對。

操作題材可留意：

1.集團市值爭霸煙硝，炒熱生技族群氛圍─保瑞（6472）躋身國內生技五大集團市值第二，緊追市值第一的中天（4128）集團，並不斷擴大擴大美國版圖，大幅強化全球委託代工製造業務(CDMO)的製程技術與開發能力後；中天集團9月9日舉行新冠治療核酸新藥SNS812隨機雙盲二期試驗結果國際記者會。生技集團市值爭霸煙硝味轉濃。

2.車用零組件相關─美國最大汽車保險公司State Farm在汽車外觀件全面開放使用AM零件，對帝寶（6605）等AM汽車零組件廠中長期營運形成挹注。智伸科（4551）前八月營收轉正成長，第4季是汽車業旺季，電子事業因全球雲端儲存與運算持續增加,出貨動能強勁，公司審慎樂觀看待營運。

周二（10日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,736.96點，下跌92.63點、跌幅0.23%；S&P500指數上漲0.45%；那斯達克指數上漲0.84%；費半指數上漲1.19%。台積電ADR跌0.22%，較台北交易溢價15.7%。

美國股市標普500指數周二在科技股帶動下震盪收高，對經濟成長放緩的疑慮抑制了漲幅；道瓊工業指數下跌，因銀行股發出本季業績預警後下挫，能源股則隨油價大跌。目前爭論焦點仍然是聯準會（Fed）的降息幅度。周三的消費者物價指數將有助於確定對Fed降息路徑的預期。

三大法人周二集中市場合計賣超321.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超270.1億元，投信買超24億元，自營商（自行買賣）買超10億元，自營商（避險）賣超65.4億元。

永豐期貨說，台指期下跌78點至21,005點，逆價差為59.08點。籌碼面部分，三大法人賣超315.33億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,090口至2,534口；其中，外資淨空單減少1,132口至26,965口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少411口至1,831口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在21,500點，週賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.97下降至0.97。VIX指數下降0.56至28.16。外資台指期買權淨金額0.36億元 ; 賣權淨金額1.49億元。整體選擇權籌碼面中性。