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永豐金證券大數據+AI 技術 推出 VVIP 客製化量化服務

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券運用大數據+AI技術，推出VVIP客製化量化服務，滿足高資產客戶需求。業者提供
永豐金證券運用大數據+AI技術，推出VVIP客製化量化服務，滿足高資產客戶需求。業者提供

量化交易展現強勁成長動能，國內量化交易領頭羊永豐金證券7月API成交金額創308億元，較去年同期成長12%。永豐金證券運用大數據分析及AI技術，推出VVIP量化交易客製化服務滿一年，申請人數與交易量雙雙持續攀升，申請人數每月平均雙位數增長，平均每月交易量合計逾80億元，顯示高資產客戶對於客製化、高效率的量化投資服務高度認同。

永豐金證券積極投入量化交易服務推動，不僅製作豐富實用的課程教學、線上線下論壇沙龍，協助投資人學會寫出自己的交易程式，並為交易量大，想要落實紀律交易的VVIP級客戶，協助量身打造程式交易策略，永豐金證券指出目前VVIP客戶的需求一半集中在選股，其他服務如盤中警示、程式模組也是熱門項目。

永豐金證券分析VVIP級客戶需求，推出的量化交易客製化服務，首先，精準選股方面，根據客戶選股習慣作為主要開發邏輯，例如殖利率、外資投信買賣超、漲幅排行等，再透過量化模型加入適當因子條件提高策略勝率，並且每日自動篩選出高潛力標的。

其次，盤中警示方面，根據客戶主觀偏好提醒進出場及加減碼，例如在盤中突破關鍵均價、當沖策略開盤條件觸發警示，為客戶即時掌握市場動態，不錯失投資良機。再增，程式模組方面，協助客戶程式化盤中移動停利損、網格交易、收盤前自動平倉等交易，幫助客戶盤中和收盤前不再需要盯盤也不用忙著手動平倉。

永豐金證券VVIP量化服務申請人數每月平均成長逾二成，平均月交易量合計逾80億元，申請VVIP服務後，近六成客戶的交易量顯著提升。永豐金證券表示，量化服務節省客戶選股時間、及盤中盯盤等待進出所費心力，自動交易也能避免人性造成的決策失誤。

永豐金 當沖

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