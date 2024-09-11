蘋果、台積電ADR小跌 法人：台股關注美大選辯論

美國總統大選辯論即將登場，美國也將公布8月CPI指數，美科技股勁揚，蘋果和台積電ADR跌幅收斂小跌。台股10日下跌80點守住21000點之上，外資連賣台股，投信連18日加碼，外資台指期淨空單部位減少至2.69萬口。

法人指出，市場聚焦美國總統大選辯論以及8月消費者物價指數（CPI）數據，牽動美股走勢以及美國聯邦準備理事會（Fed）利率動向。

美股今天收盤漲多於跌。儘管道瓊工業指數下挫92.63點或0.23%，收40736.96點，不過標準普爾500指數小漲24.47點或0.45%，收5495.52點。科技股為主的那斯達克指數上漲141.28點或0.84%，收17025.88點，費城半導體指數勁揚54.89點或1.19%，收4680.67點。

蘋果（Apple）10日推出內建人工智慧AI功能的iPhone 16系列，不過股價震盪，終場收220.11美元，小跌0.36%，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）收108.1美元，勁揚1.53%，台積電美國存託憑證（ADR）跌幅收斂，終場收162.43美元，小跌0.22%。

台股10日震盪走跌，午盤一度跌破21000點，終場下跌80.36點，收在21064.08點，成交值新台幣3287.12億元。股價超過千元的高價股跌多於漲，創意終場跌2%收999元，跌破千元關卡，千元股剩「十三千金」。

三大法人合計賣超315.33億元，其中自營商賣超75.44億元，投信買超30.23億元，外資及陸資賣超270.12億元。

根據統計，外資近17個交易日中僅2日買超台股，外資在9月起累計賣超台股近2212億元，今年以來累計賣超台股達6331億元。相較之下，投信已連18個交易日買超台股，9月起累計買超台股達465億元，今年以來買超台股達6720億元。

在台指期淨部位，三大法人10日淨空單減少1090口至2534口，其中外資淨空單減少1132口至26965口。

本土期貨法人分析，台股10日盤面震盪走弱，高位階族群動能消退，量能依舊不足，短線上留意低位階族群是否受到輪動資金青睞，市場聚焦美國總統大選辯論以及8月CPI數據，牽動美股走勢以及美國聯邦準備理事會（Fed）利率動向。

上市櫃公司10日陸續公布8月營收，晶圓代工龍頭台積8月營收2508.66億元，月減2.4%，年增33%，是歷史單月次高，也是同期新高。聯發科自結8月營收415.28億元，月減8.95%，年減1.72%，創6個月新低。

日月光投控8月自結合併營收529.3億元，月增2.6%、年增1.2%，是9個月來高點，也是歷年同期次高。

蘋果10日推出內建人工智慧AI功能的iPhone 16手機系列，蘋概股昨天股價表現平淡，今天走勢仍是觀察重點。