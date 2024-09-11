市場看壞美國經濟、恐慌大逃殺？匯、債仍穩...資金青睞基本面強勁族群

說真的，市場並沒有一昧的看壞美國經濟…

我們觀察美債殖利率跟美元指數的走勢能發現，上周非農就業數據出爐後，這兩個數據也有較大的波動，但最後都是收長下影線。

如果全市場都不看好美國經濟，匯市和債市應會像股市一樣恐慌。

不過，市場對於美經濟數據確實感到了不信任。

即使上個月非農就業人數大增，失業率也下降，但6月和7月的就業人數卻大幅下修，這兩個月的就業人數共減少了8.6萬人。

這代表投資人事後發現，美就業市場沒有之前想像的好，這就是目前股市投資人最擔心的問題，害怕8月好轉的數據又是一場空。

總之，無論美經濟到底是好是壞，現階段股市就是再次陷入了衰退恐慌，這種情緒勢必要用一段時間才能消化。

而這一兩年來，市場陷入衰退恐慌時，常常會在不久之後被持續好轉的美經濟所拯救。

因此，現在投資朋友要搞懂的問題是，美經濟中長線發展究竟是上是下，瞭解趨勢並把時間拉長，才能提高勝率。

當然，短線上我們仍面臨市場情緒等不確定性，目前該如何調整策略，才能趨吉避凶呢？

較安全的方法之一，就是要汰弱留強。

雖然在恐慌情緒下，好股壞股可能都會被通殺，但基本面好且有產業前景的企業，更容易受到資金青睞。

因此，要初步判斷強弱也不難，那就是回頭看上個月初的股災過後，哪些個股率先收復跌勢，甚至還創下波段新高？

這類個股的特性，往往是基本面亮眼，營收年月雙增，或產業趨勢強勁的族群。

所以該族群才能在上次股災後，浮額被洗出的情況下，才會率先受到市場資金青睞，未來如再遇到類似的狀況時，資金依然會青睞這些基本面強勁的族群，因為市場情緒消化完後，就會往基本面好的超跌股錢進。

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