台股翻黑追價熱情熄火 再探本波拉回收盤新低

蘋果iPhone 16新機亮相，但股價不慍不火，盤後甚至走跌，澆熄台股供應鏈的追價熱情，加上外資賣超270.1億元，衝擊昨（10）日行情開高殺低，終場下跌80點、收21,064點，再探本波拉回收盤新低，成交量擴增至3,350.9億元。

蘋果新品發布，原本激勵台股昨日早盤開高108點，不料卻引來市場賣壓大舉出籠，在鴻海（2317）、大立光、玉晶光等蘋概股股價紛紛翻黑走弱下，帶衰指數震盪盤軟，終場收跌0.3%，連二跌。

盤面上，個股及類股均跌多漲少，19大類股中，僅食品、紡織、造紙、金融、百貨等逆勢收紅，餘均收黑，其中尤以線纜類股重挫2.9%最弱勢；族群中，半導體小紅0.4%；千金股同樣跌多漲少，僅旭隼、祥碩、穎崴、聯發科收紅，餘均收跌，檔數因創意跌出千金股外，因而減至13檔

三大法人進出方面，共計賣超台股321.5億元。其中外資賣超270.1億元，連二賣，9月以來賣超金額達2,211.7億元；本土投信買超24億元，連18買、累計買超金額為795.9億元；自營商則賣超75.4億元，連七賣、累計賣超883.4億元。其中值得注意的是，外資雖然在現貨市場賣超，但在台指期未平倉淨空單則減少1,132口、來到26,965口，雖仍在多空警戒的2萬口之上，但也釋放外資全力偏空的立場已見鬆動訊號。

第一金投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩等表示，由於時間逐漸逼近美國總統大選，再加上聯準會將在台灣時間19日凌晨宣布最新利率決議，市場均密切觀望，因此短期內，行情將以區間震盪格局為主。



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