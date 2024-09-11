上市櫃總營收3.77兆 寫最強8月…9月表現可期

上市櫃公司8月營收昨（10）日出爐，合計繳出3.77兆元的成績單，月減3.9%、年增13.4%，為歷年同期新高、今年單月次高，並連續六個月站穩3兆元大關；累計前八月營收為28.27兆元，年增11.7%。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長陳奕光等看法，部分IC設計、AI供應鏈、蘋果概念股等，8月營收均繳出相當不錯的數字，主要是隨著電子產業進入下半年傳統營運旺季，加上華為及蘋果都有新機發表，將有望帶動一波拉貨潮。此外，AI伺服器相關新品也將陸續出貨，AI PC前景看佳，在未來產業基本面正向樂觀下，持續看好上市櫃公司9月營收表現。

上市櫃公司8月營收表現

法人預估，上市櫃公司第3季獲利有望落在9,500億元至1兆元區間，加上上半年的1.8兆元，今年前三季獲利粗估將介於2.7兆元至2.8兆元之間，強勁的企業獲利可望支撐台股整理過後醞釀上攻的動能。

根據CMoney統計，上市櫃公司8月營收為3.77兆元，是歷年8月最強表現。累計前八月營收為28.27兆元，年成長11.7%，僅次於2022年累計前八月營收的28.42兆元，寫下歷年來第二強的成績。

至於8月營收創新高的家數達81家，超過去年同期的56家，低於7月的91家。8月合併營收創新高的公司包含：廣達（2382）、大聯大、統一、台達電、長榮航、樺漢、智邦、全家、大立光等。

觀察主要公司表現，緯創、仁寶、華碩、日月光投控、緯穎等，也都繳出年、月雙增的佳績；台積電、鴻海、文曄、長榮、英業達、聯強則都是年增但月減。