第一上市、創新板法說熱

臺灣證券交易所近日舉辦第3季「第一上市公司及創新板公司法人說明會」，於昨（10）日落幕，本次共有材料-KY（4763）、麗豐-KY等九家公司與會，由各家公司經營團隊對外說明最新營運狀況、產業現狀、業務計畫、財務概況及發展策略。

證交所本次舉辦時間為3日、9日、10日，九家公司包括永新-KY、威宏-KY、基士德-KY、麗豐-KY、康控-KY、峰源-KY、茂林-KY、科嘉-KY及材料-KY等。

材料-KY是國內化工股龍頭廠、全球前五大絲束廠，其生產的醋酸纖維絲束主要應用在香菸濾嘴，尤其是加熱不燃燒菸的濾嘴（菸彈），另還跨入醋片、醋酐製造。該公司主要生產基地位處大陸山東，未來計畫前往東南亞新設絲束廠，主因策略是「生產跟著市場走」，看好印尼是擁有近3億人口。

麗豐-KY近日公布8月合併營收3.29億元，較7月營收增加約3.27％，主要來自中國大陸地區克麗緹娜加盟店消費回歸；累計今年前八月合併營收26.65億元，年減3.85%。

麗豐-KY長期深耕美容保養市場，集團近期最新推出「童妍精粹液2.0」，迅速引發消費者熱烈迴響，公司方面期待成為第4季營運增長的重要動力之一。

展望第4季，麗豐表示，將持續強化產品研發與市場開發，並深化旗下品牌「克麗緹娜」美容連鎖專業線和CHLITINA HOME SPA居家線兩大產品線的推廣。

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY近來淡季不淡，8月合併營收7.6億元，年增4.1%，主要因為各廠區生產效能提升，加上高爾夫球袋及郵務袋訂單持續挹注；累計前八月合併營收56.3億元，年增5.1%，並創歷年同期新高。威宏新產品硬殼行李箱已訂第4季小量試產，將為營運挹注新動能。威宏因應客戶政策近年來積極調整生產地區布局，並預期在美國總統大選後，各大國際知名品牌客戶將加速轉移訂單至東南亞。

威宏進一步表示，東南亞生產基地享有人力成本優勢，在有效控制成本與精實管理下，有助於擴大利潤空間，未來將提高東南亞生產占集團總營業額至七成以上。