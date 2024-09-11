快訊

輕颱貝碧佳生成 中秋另有熱帶擾動發展 吳德榮曝影響

聯合報社論／利用司法激化對立、製造仇恨，誰是贏家？

就市論勢／特用化學族群 可留意

經濟日報／ 陳沅易（群益馬拉松基金經理人）

盤勢分析

美國供應管理協會公布數據顯示，8月製造業指數雖從7月的46.8升至47.2，但仍低於經濟學家預期的47.5，連續第五個月不及50榮枯線，其中工廠訂單及生產放緩速度加快，整體仍然低迷，價格指數再次攀升，恢復自去年初以來的增勢，發出停滯性通膨加速訊號。衰退交易再起，VIX恐慌指數一度上漲33.2%至20.72，近日也再度引發美股震盪；台股方面也難逃池魚之殃。

從盤勢觀察，由於美國8月製造業數據又再引發市場憂心經濟前景，加上傳言美國司法部對輝達展開反壟斷調查令其股價重摔近10%，使得AI族群淪為重災區，包含散熱、機殼、伺服器等相關類股全盤皆墨，電子權值股也全倒，其餘如傳產股也難以倖免，導致大盤走勢震盪。

不過，短線來看，大盤再度大跌的機會較低，盤整可能性大，然系統性風險也不至於發生，對台股而言負面壓力不大。

投資建議

整體而言，AI族群仍為長期看好類股，但短期相對評價較高，有賴後續廠商持續將變現模式具體化，或生產力提升方式能漸進式呈現，中長期投資前景仍可期。

短期而言，盤勢延續整理格局可能性較高，建議分批進場，預期美國選前中小型股較有表現，同時看好資金將由半導體設備股轉向半導體材料族群，尤其台灣特用化學產業產值，隨著晶圓代工龍頭採購國產化原料比重逐年上升，表現值得留意。

其他則看好利基型產業，如電子紙、低軌衛星以及生技、運動休閒、營建金融、紡織及自行車等。其中，紡織製鞋廠商基於訂單能見度看到年底，自有產能供不應求，加上中游鞋材展望逐步向上，鞋廠積極擴張產能因應客戶需求提升，下半年營運較上半年達雙位數成長，可留意因挑單使毛利率提升之成衣企業，鞋類則可關注多品牌的供應商表現。

美國

延伸閱讀

汎德永業營收／8月35.7億元 持續看好交車熱潮

邁向永續發展 彭啓明：未來公部門都要綠色採購

台灣大9月13日晚間8點開放預購iPhone 16系列 看好大改款帶動換機潮

台積電嘉義廠接續動工 翁章梁：風水師預測會旺百年

相關新聞

上市櫃總營收3.77兆 寫最強8月…9月表現可期

上市櫃公司8月營收昨（10）日出爐，合計繳出3.77兆元的成績單，月減3.9%、年增13.4%，為歷年同期新高、今年單月...

聯發科8月營收月減8% 近六月低點

手機晶片大廠聯發科於昨（10）日公布8月合併營收415.28億元，月減8.9%，為近六個月低點。聯發科全年業績目標是預期...

台股翻黑追價熱情熄火 再探本波拉回收盤新低

蘋果iPhone 16新機亮相，但股價不慍不火，盤後甚至走跌，澆熄台股供應鏈的追價熱情，加上外資賣超270.1億元，衝擊...

低本益比族群 反攻要角

台股昨（10）日回檔修正，指數失守21,100點關卡。證券專家預期，現階段大盤短線呈現區間整理格局，資金仍有機會重新回流...

就市論勢／特用化學族群 可留意

美國供應管理協會公布數據顯示，8月製造業指數雖從7月的46.8升至47.2，但仍低於經濟學家預期的47.5，連續第五個月不及50榮枯線，其中工廠訂單及生產放緩速度加快，整體仍然低迷，價格指數再次攀升，恢復自去年初以來的增勢，發出停滯性通膨加速訊號。衰退交易再起，VIX恐慌指數一度上漲33.2%至20.72，近日也再度引發美股震盪；台股方面也難逃池魚之殃。

第一上市、創新板法說熱

臺灣證券交易所近日舉辦第3季「第一上市公司及創新板公司法人說明會」，於昨（10）日落幕，本次共有材料-KY（4763）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。