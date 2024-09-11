就市論勢／特用化學族群 可留意

盤勢分析

美國供應管理協會公布數據顯示，8月製造業指數雖從7月的46.8升至47.2，但仍低於經濟學家預期的47.5，連續第五個月不及50榮枯線，其中工廠訂單及生產放緩速度加快，整體仍然低迷，價格指數再次攀升，恢復自去年初以來的增勢，發出停滯性通膨加速訊號。衰退交易再起，VIX恐慌指數一度上漲33.2%至20.72，近日也再度引發美股震盪；台股方面也難逃池魚之殃。

從盤勢觀察，由於美國8月製造業數據又再引發市場憂心經濟前景，加上傳言美國司法部對輝達展開反壟斷調查令其股價重摔近10%，使得AI族群淪為重災區，包含散熱、機殼、伺服器等相關類股全盤皆墨，電子權值股也全倒，其餘如傳產股也難以倖免，導致大盤走勢震盪。

不過，短線來看，大盤再度大跌的機會較低，盤整可能性大，然系統性風險也不至於發生，對台股而言負面壓力不大。

投資建議

整體而言，AI族群仍為長期看好類股，但短期相對評價較高，有賴後續廠商持續將變現模式具體化，或生產力提升方式能漸進式呈現，中長期投資前景仍可期。

短期而言，盤勢延續整理格局可能性較高，建議分批進場，預期美國選前中小型股較有表現，同時看好資金將由半導體設備股轉向半導體材料族群，尤其台灣特用化學產業產值，隨著晶圓代工龍頭採購國產化原料比重逐年上升，表現值得留意。

其他則看好利基型產業，如電子紙、低軌衛星以及生技、運動休閒、營建金融、紡織及自行車等。其中，紡織製鞋廠商基於訂單能見度看到年底，自有產能供不應求，加上中游鞋材展望逐步向上，鞋廠積極擴張產能因應客戶需求提升，下半年營運較上半年達雙位數成長，可留意因挑單使毛利率提升之成衣企業，鞋類則可關注多品牌的供應商表現。