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輕颱貝碧佳生成 中秋另有熱帶擾動發展 吳德榮曝影響

聯合報社論／利用司法激化對立、製造仇恨，誰是贏家？

低本益比族群 反攻要角

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
低本益、營收佳族群
低本益、營收佳族群

台股昨（10）日回檔修正，指數失守21,100點關卡。證券專家預期，現階段大盤短線呈現區間整理格局，資金仍有機會重新回流，長榮（2603）、群聯、永豐金、潤泰新等低本益比營收佳的個股，將扮演多頭反攻部隊。

台新投顧副總黃文清表示，美股近期震盪劇烈，台股同步多空交戰，預估指數短線將反覆震盪築底、伺機反彈。由於時序進入產業旺季，蘋果等科技新品將陸續發布，若銷售動能延續，可望為相關族群提供信心，支撐指數回穩。

加權指數在本波段修正過程中，成交量已連四個交易日低於4,000億元，顯示市場惜售心態濃厚，加上籌碼面仍凌亂，上檔解套賣壓仍大，短線上要連續大漲不易。

整體而言，現階段選股策略將回歸財報、業績表現，著眼中長線操作的法人與投資人，可開始精挑細選新標的，首選低本益比、業績佳族群，逢低撿便宜進場布局、搶做季底績效。

根據統計，當前本益比在13倍以下，且今年前八月營收年增逾一成的個股，以本益比來看，多數處於偏低水準，長榮、潤泰新、裕民、裕隆、元大金等，均低於12倍；另外，群聯、健鼎、力成、華碩等，本益比也都在13倍以下。

進一步分析前八月營收表現，長榮、群聯等年增兩成以上，營運相對耀眼；其他累計營收年增逾一成的個股，還包括潤泰新、華碩、裕民、元大金、健鼎、裕隆、力成等。

第一金投顧董事長陳奕光表示，目前台股盤面上無論電子、金融或傳產等各族群，在近期回檔修正後，籌碼可望同步沉澱，本益比也同步自高檔區滑落，預期法人將開始回補績優個股。

個股 本益比 營收

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