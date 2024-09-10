2024年第3季「第一上市公司及創新板公司法人說明會」圓滿落幕

臺灣證券交易所9月3日、9日、10日舉辦2024年第3季第一上市公司及創新板公司法人說明會，這次共有永新-KY（4557）、威宏-KY（8442）、基士德-KY（6641）、麗豐-KY（4137）、康控-KY（4943）、峰源-KY（6807）、茂林-KY（4935）、科嘉-KY（5215）及材料-KY（4763）等九家公司與會，由各家公司經營團隊就營運狀況、產業現狀、業務計畫、財務概況及發展策略等予以詳細說明。會中投資人、投資機構法人代表與媒體記者踴躍參與，並與公司代表進行意見交流，在熱烈的互動中這次說明會圓滿結束。

投資大眾可透過證交所網站觀看「第一上市公司及創新板公司法人說明會」影音檔。參與公司法人說明會之簡報檔案可至公開資訊觀測站查詢。

為使投資大眾充分了解第一上市公司及創新板公司營運績效、提升公司資訊透明度、增進與上市公司交流之機會，臺灣證券交易所將持續辦理第一上市公司及創新板公司法人說明會，歡迎投資大眾踴躍參與。