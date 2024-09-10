金融風險情緒訊號出爐 美、日、台股風險情緒全面轉趨謹慎

美股與台股本周初始又出現震盪，第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司編製且每周發布金融風險情緒訊號，第一金投信指出，最新市場風險情緒訊號顯示，美、日、台股本周風險情緒全面轉趨謹慎；法人表示，因美、日及台股後市仍呈樂觀，短期遇震盪，投資人可以技術面採單筆分批承接，向來採定期定額投資者則可考慮以定期不定額方式加碼。

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司編製且每周發布金融風險情緒訊號建議，美股現金水位拉升至12%，日股現金水位提高為59.3%，台股現金水位為81.9%，市場風險情緒提高，預期市場波動度提升。

最新美國市場AI風險情緒訊號數值揚升至12.0%，8月美國新增就業數為14.2萬人，低於分析師預期，7月就業人數增長下修至8.9萬人，就業報告疲弱，美國經濟不確定性，提升市場動盪。市場持續因應貨幣政策轉變、美國大選緊張，與經濟表現的擔憂，9月美股波動提升，在聯準會下周會議前，本周尚有物價指數與消費信心等數據公佈，市場仍存在不小波動。

觀察本周美股情緒風險訊號主要驅動因子為，6個月的美國0至1年期公債及商品相關係數為0.86，利率變化和經濟趨勢對兩類資產同向連動，市場仍見正向展望；1個月美國20年長天期公債與0-1年短天期公債，相關係數為0.36，反應市場對利率與經濟成長前景存在高度不確定性；美國20年期公債近一年波動度為15.74%，長債波動度大反應近期經濟與利率展望的不確定性提高。

觀察本周日股情緒風險訊號主要驅動因子為，大量看跌期權、期貨交易，以及日經、東證指數的大幅下跌所造成，看跌期權總交易量提升至37.0%，反應投資者對沖市場潛在風險，看跌情緒升溫，期貨總交易量提升14.6%，市場活動與波動加劇，投機行為放大；日經與東證指數下跌，反應日股廣泛拋售，與投資者情緒不佳，市場波動風險提升。

觀察本周台股情緒風險訊號主要驅動因子為，買權總交易量減少40.5%、未平倉合約大幅下降23.3%，反應看跌情緒，與市場參與度、上漲信心減弱；看跌期權未平倉合約總額減少23.1%，顯示看跌情緒存在，市場參與度下滑，提升風險與不確定性；台股指數下跌，可能持續提升投資信心低落與市場風險等。