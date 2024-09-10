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台股第4季有望震盪走高 AI商機爆發帶動多族群需求暢旺

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一台灣動力基金定期定額報酬率。(資料來源：晨星)
統一台灣動力基金定期定額報酬率。(資料來源：晨星)

近期受到美國經濟衰退憂慮影響，台股跟隨美股出現較大修正，但也提供長線投資人逢低布局時機。統一台灣動力基金經理人張哲瑋表示，聯準會進入降息循環的趨勢確立，美國大選政策利多及經濟成長將落底回升，使台股第四季表現仍可期，大盤有望震盪向上。AI高成長持續帶動各族群商機，包括伺服器、散熱、半導體及消費性電子等族群。在營運動能提升的背景下，AI類股最具表現機會，為布局首選。

張哲瑋表示，美國通膨及就業市場雙降溫，使市場預期聯準會將在9月啟動降息循環，寬鬆貨幣政策有機會帶動經濟朝軟著陸邁進。目前美國製造業庫存水位已來到低點，根據歷史經驗，在降息的刺激下，景氣有望於明(2025)年第1季落底回升。台灣景氣率先進入復甦階段，經濟成長率預計於今年底觸底，從明年開始逐季向上。台美經濟基本面穩健、降息帶來的資金面利多，加上美國總統大選的政策利多，第4季股市聚焦明年度展望，使台股有望震盪走高。

產業方面，張哲瑋看好AI發展帶來的龐大商機，使台股供應鏈受惠。全球雲端服務商對AI的資本支出持續增加，帶動AI伺服器成長，使供應鏈營運動能提升。因應AI晶片對高速運算的需求及規格提升，有望推升散熱類股獲利成長。隨著年底各大廠將陸續發表AI新品，包括AI PC、NB及手機，AI產品將開始逐步滲透一般消費者生活。消費性電子產品規格升級，加上摺疊機市場持續擴大，將帶動光學及絞鏈廠商營收上升。

統一投信表示，台股短線呈現震盪整理，但長線多頭趨勢不變。主動式基金透過專業投研團隊的選股操作，有機會帶給投資人比大盤更加優渥的報酬。投資人趁近期大盤整理時，挑選長期表現優異的台股基金，逢低分批進場，或用定期定額方式布局，參與台股後市行情。

根據晨星統計至8月底．投信發行的台股一般型基金共有82檔。其中，成立時間在十年以上的老牌基金共有70檔，定期定額報酬率平均為138.41%，高於加權指數績效89.86%。統一台灣動力基金定期定額十年報酬率甚至達到263.8%，遠勝同類型基金平均及台股大盤績效。這檔基金的定期定額五年報酬率也達到110.59%，協助投資人財富翻倍成長，為中長線投資的優良選擇。

AI 台股 美國經濟

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