外資賣超270億元 這檔ETF卻居買超冠軍！還大買7檔金融股

台股10日以21,064.08點收盤，下跌80.36點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超270.12億元，連二賣，合計9月來外資已賣超2,211億元；統計外資買賣超個股發現，買超元大台灣50反1（00632R）達21,428張，居買超個股冠軍，另外，7檔金融股也在買超前十大名單中；遭外資賣超最多的則是復華台灣科技優息（00929）。

台股早盤以21,252.57點開高，指數一度衝至21,324.43點，之後走跌翻黑，一度下滑至20,977點，跌破21,000點，終場則是收在21,064.08點，跌幅0.38%，三大法人賣超315.33億元，包括外資賣超270.12億元，投信買超30.23億元，自營商賣超（合計）75.44億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.02億元，自營商（避險）賣超65.41億元。

蘋果秋季發表會登場，iPhone 16系列正式亮相，且將在9月13日開放預購，9月20日起正式供貨，不過，蘋概股卻是未受到太多的激勵，蘋概三王中僅台積電（2330）收紅，鴻海及大立光下跌的表現，加重蘋概股的弱勢表現，全新、廣達、台光電、華通、雙鴻等股也都重挫。

統計外資買超前十大個股依序是元大台灣50反1、群益優選非投等債、第一金、富邦金、元大金、兆豐金、國泰金、玉山金、建漢、新光金等；除了兩檔ETF居買超前兩名之外，金融股占了7檔，1檔電子股進入外資買超前十名中。

統計外資賣超前十大個股依序是復華台灣科技優息、廣達、群益台灣精選高息、 群創、中信金、友達、國泰永續高股息、旺宏、元大台灣價值高息、中租-KY等；高股息ETF占了4檔，賣超復華台灣科技優息30,000張，居外資賣超第一大。

廣達則遭外資賣超25,929張，居賣超個股第二大；外資賣超群創21,362張，友達也遭外資賣超13,910張，中信金還是難逃外資賣壓，遭賣超19,532張。

另外，鴻海也遭外資賣超9,161張，台積電雖然收紅，但是遭外資賣超3,604張，連二賣。