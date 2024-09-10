新股抽籤來了！中台抽到賺逾2萬元、潛在報酬率超過25％
又有新股抽籤機會，潛在報酬率超過25%。中台（6923）初次上市普通股股票承銷案採競價拍賣方式辦理，10日完成，接下來將於9月12日至9月16日辦理公開申購，公開申購價格為80元，相較於10日興櫃成交日均價100.7元，相當於抽中就有機會賺到2.07萬元，報酬率超過二成五。
中台初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，中台公司辦理競價拍賣股數6,330仟股，公開申購股數為1,932仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於9月10日於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部拍賣，最低得標價格85元，最高得標價格124.10元，得標加權平均價格87.33元。
另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，中台競價拍賣最低承銷價格為67.8元，本次辦理公開申購價格為80元，9月12日至9月16日為公開申購期間；9月19日為公開抽籤日。
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