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台股開高走低下跌80點 三大法人賣超315億元
台股10日開高走低，一度跌破21,000點，收在21,064.08點，下跌80.36點，跌幅0.38%，成交量3,287.13億元，三大法人賣超315.33億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超270.12億元，投信買超30.23億元，自營商賣超（合計）75.44億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.02億元，自營商（避險）賣超65.41億元。
台積電（2330）收904元，上漲0.56%，聯發科收1,130元，跌幅2.26%。蘋果發表新機IPhone 16，但蘋概股未出現上漲行情，反而鴻海、大立光、台光電等都下跌。昨日較為強勢的散熱族群也回跌，奇鋐爆量下跌約6%，回測年線。汽車相關類股表現較為強勢，胡連上漲近5%，收169.5元；智伸科上漲逾6%，時碩工業漲幅逾4%。
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