蘋果iPhone16亮相 這兩檔領頭跌、多檔蘋概股重挫

蘋果秋季發表會登場，iPhone 16系列正式亮相，且將在9月13日開放預購，9月20日起正式供貨，不過，10日的蘋概股卻是未受到太多的激勵，蘋概三王中僅台積電（2330）收紅，鴻海（2317）及大立光（3008）下跌的表現，加重蘋概股的弱勢表現，全新（2455）、廣達（2382）、台光電（2383）、華通（2313）、雙鴻（3324）等股也都重挫。

蘋果發表iPhone 16系列產品，新款iPhone 16螢幕大小為6.1英寸，iPhone 16 Plus為6.7英寸；iPhone 16和iPhone 16 Plus在美國的起售價格分別為799美元和899美元，台灣起售價則分別落在台幣29,900元，與台幣32,900元。

iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max兩款的螢幕更大、效能更強；iPhone 16 Pro擁有6.3吋的顯示幕，iPhone 16 Pro Max螢幕尺寸高達6.9吋，顏色包括黑色鈦金屬、原色鈦金屬、白色鈦金屬和新色沙漠鈦金屬；iPhone 16 Pro的起售價為999美元，Pro Max為1,199美元；在台灣的起售價分別落在台幣36,900元與台幣44,900元。

iPhone 16系列新機正式亮相，除了台積電等少數個股之外，多數蘋概股都是下跌，且多檔跌勢相當重，並未出現蘋果新機行情，台積電10日收在904元，上漲5元，漲幅0.55%，為蘋概三王中唯一上漲的公司。

鴻海以173.5元開高後一度拉升至174元，隨後往下翻黑，一度下滑至167.5元，終場收在169元，下跌3元，跌幅1.74%；大立光以2,760元開高後曾拉至2,770元，同樣是開高走低的表現，盤中翻黑，一度下滑至2,605元，終場收在2,620元，下跌80元，跌幅2.96%。

玉晶光（3406）也是下跌的表現，終場收在477元，下跌18.5元，跌幅3.73%；雙鴻大跌5.89%收盤，全新重挫6.29%，廣達、台光電、茂林-KY（4935）、臻鼎-KY（4958）、光寶科（2301）等跌幅都超過4%。