台股5日線得而復失 跌80點收21,064點 台積電漲5元收904元
台股10日開高走低，終場收21,064.08點，5日均線得而復失，跌80.36點、跌幅0.3%，成交金額3,287.1億元。另外，櫃買指數也收跌1.7%。台積電（2330）收904元、漲5元。
在成交量排行榜上，漲幅較大又熱門的標的包括：映泰、時碩工業、前鼎、華星光、精剛、創威、第一金、瑞軒等；ETF方面則有：富邦恒生國企正2、國泰20年美債正2、元大美債20年正2、復華香港正2、國泰20年美債、中信美國公債20年、兆豐US優選頭等債等，ETF債券族群紛紛爆量走強。
反觀，量大卻走弱的個股包括：光鋐、同協、晶彩科、高峰、奇鋐、世界、均豪、大亞、訊舟、旺宏、怡利電等。
法人指出，美國8月非農新增就業人數低於預期，加劇經濟放緩擔憂，加上本周川普與賀錦麗電視辯論會預計美東時間9月10日晚間10時（台灣時間9月11日上午9時）登場，市場觀望氣氛濃厚，投資人紛紛拋售科技股，預期美股呈現弱勢震盪格局，台股指數面臨短中期均線重重的蓋頭反壓，加上成交量能萎縮，短期將維持弱勢震盪盤。
市場期待蘋果秋季新品發表會題材加持，帶旺台廠供應鏈，建議嚴控持股比率、汰弱留強。另外，隨著晶片效能提升，對散熱需求同步增加，下一代伺服器有望全面導入水冷散熱，將挹注散熱廠營運動能，可伺機承接。選股方向建議以先進半導體設備、光通訊、蘋概股、壽險、運動概念股、航空、散裝及汽車零組件等族群。
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