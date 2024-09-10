九月效應發威股市必跌？錢轉債市...賣壓重 達人「不必恐慌」：好股票逢低買進

台股又大跌！還記得8月初的時候才剛剛經歷一波大跌，9月份又跌了一次，究竟這次的跌價是為什麼？可能可以從「九月效應」找答案，今天就來跟大家介紹這個神奇的現象。

什麼是九月效應

九月效應是一個長期觀察到的市場現象，歷史上，九月通常是美國股市表現最差的月份，根據「S&P Global」的數據，從1928年到2022年，標普500指數在九月份有55%的機率會出現下跌，機率高得嚇人。

九月效應的原因

造成這個神奇效應的原因眾說紛紜，但有以下幾種解釋

1、投資者調整投資組合：在夏季許多基金經理人會放暑假出遊，九月份是收假回來上班的日子，通常上班後會重新調整投資組合，這多少會導致賣壓上升，進而引發市場下跌。 2、債券市場波動： 九月通常也是債券發行的月份，投資人可能會賣出股票轉入債券，也會導致賣壓出現。 3、子女開學季：部分投資人可能要賣股票來湊子女的學費。

投資人該怎麼辦？

面對市場下跌不需要過度的恐慌，跟你分享三個方法，讓你安然度過股市寒冬

1、保持耐心長期投資：千萬別因恐慌就拋售股票，不然你可能會錯過後續的上漲 2、逢低加碼：股市跌價就像跳樓大拍賣，是進貨的好時間 3、買進債券分散投資：如果擔心股票波動太大，可以買債券分散風險

結語

九月效應是一個統計學上的有趣現象，但也不是每年都會發生，所以還是別想靠這個來大撈一筆，在投資上要讓自己保有一些「餘裕」，當真正的大跌來臨時，才能好好的逢低買進。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲預算先生 萊恩授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。