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美股勁揚激勵台股漲108點開21,252點 台積電開漲8元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股10日開盤指數為21,252.57點，上漲108.13點。台積電（2330）開盤價907元，上漲8元。

群益投顧表示，多頭守穩9月4日低點、量也比9月4日萎縮，空方力道有所趨緩；但多方只守不攻，技術面偏弱待扭轉，反彈無量則仍有震盪測底可能。續以盤面熱門股，參考短線技術面低進高出、區間操作。

操作題材可留意：

1.台積電續加速擴產，CoWoS鏈熱度不退─台積電營運/先進封裝技術暨服務副總何軍指出，CoWoS產能嚴重供不應求，台積電將持續擴充產能，蓋廠速度也會加速，過往蓋一個廠需要三至五年，現已縮短到二年、一年半，預期2022年至2026年CoWoS產能年複合成長率達50%以上。

2.華為三折手機降臨，Hinge族群短多增溫─華為三折手機MateXT非凡大師即將在今天下午正式發表，不過，9月7日在尚未公布售價下提早開放預訂，不到24小時就吸引超過200萬人搶訂，激勵華為折疊手機Hinge主力供應商富世達強攻漲停，也帶動同族群的信錦（1582）、兆利（3548）大幅收高。

周一（9日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,829.59點，上漲484.18點、漲幅1.2%；S&P500指數上漲1.16%；那斯達克指數上漲1.16%；費半指數上漲2.15%。台積電ADR漲3.08%，收在162.78美元，較台北交易溢價拉大至16.3%。

周三公布的消費者物價數據（CPI）預料年增率放緩至2.6%，會讓Fed對通膨壓力緩和感到放心；美國副總統賀錦麗和前總統·川普周二晚的辯論則可能為市場注入不確定性。美國10年期美國公債殖利率從上周五的3.710%下滑至3.698%，仍高於2年期公債殖利率。

三大法人周一集中市場合計賣超531.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超501.2億元，投信買超85.6億元，自營商（自行買賣）賣超14.1億元，自營商（避險）賣超101.9億元。

永豐期貨說，台指期下跌233點至21,083點，逆價差為61.44點。籌碼面部分，三大法人賣超531.57億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,061口至3,624口，其中外資淨空單增加566口至28,097口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加34口至2,242口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,000點，週賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.06下降至0.97。VIX指數上升0.83至28.72。外資台指期買權淨金額0.27億元 ; 賣權淨金額1.38億元。整體選擇權籌碼面偏空。

台積電 美國公債

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