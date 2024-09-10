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看好降息可提振經濟 道瓊反彈近500點、史指終止連4跌

台股外資大賣提款台積、鴻海等權值股 內資急護盤

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股昨（9）日在外資大賣501.2億元下，指數最低下殺512點至20,922點，所幸美股期貨電子盤翻紅，加上投信、公股行庫等內資進場拉抬，尾盤跌勢明顯收斂，終場台股下跌290點、收21,144點，守住21,000點關卡。

美國8月新增非農就業人數低於預期，加深市場對經濟前景的擔憂，投資人紛紛拋售風險資產，那斯達克、費半指數上周五重挫，拖累台股昨日開低走低，幸賴內資進場點火拉抬，午盤過後跌幅收斂，終場留下長達205點的下影線，弱中透強，成交量3,099億元。

盤面前20大權值股跌多漲少，台積電（2330）跌19元收899元，失守900元整數關卡，但仍在半年線之上；千金股維持14檔，受到盤勢欠佳影響，僅有嘉澤、穎崴收紅；其餘強勢股，主要分布於半導體設備、光通訊、散熱、光學、軸承等族群。

三大法人昨日賣超531.7億元，其中，6日甫由賣轉買的外資，再度大舉調節501.2億元，主要提款標的為台積電、鴻海、廣達、聯發科等權值股；外資在台指期留倉淨空單小增566口至28,097口。外資9月起加大賣超台股力道，累計六個交易日已賣1,941.6億元，超越8月整月規模，今年來更賣超6,061億元。

投信單日加碼85.6億元，連17買、累計買超771.8億元，隨散戶中長期資金持續湧入高股息ETF，9月累計買超435.4億元，今年以來買超6,696.3億元；自營商賣超116.1億元，連六賣、累計賣超807.9億元，今年來賣超6,220.5億元。

八大公股行庫則買超83.2億元，主要挹注台積電、聯發科、鴻海、廣達、元大台灣50、富邦台50、國泰永續高股息、元大高股息等資金；至昨日已連14買、累計買超436.1億元，今年買超2,407.6億元。


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