張錫：股市投資人不用逃命 美總統大選後還會有高點

台股昨（9）日開盤跳水，一度重挫512點，投信、公股行庫進場救援收斂跌勢，終場仍大跌290點，增添市場對中秋變盤的擔憂。有「台股多頭總司令」之稱的國泰投信董事長張錫指出，台股目前進入震盪期，但投資人不用逃命，因為美國總統大選過後，也就是第4季還會有高點。

美國8月非農新增就業人數上升到14.2萬人，低於市場預期的16.5萬人，市場對經濟衰退擔憂警報大響，美國四大指數上周五同步重挫，連帶台股昨天掃到颱風尾，一開盤便跌破21,000整數關卡，最低下探20,922點。

張錫昨天出席投信投顧公會舉辦的「談我國REITs發展之機會與挑戰」研討會後受訪。針對當前市場最擔心的美國景氣變化分析，美國經濟應該會是軟著陸情境，因此預估美國聯準會9月降息1碼機率高，因失業率並沒特別差。

張錫談話重點

張錫認為，若相關預測為真，到今年底，預期聯準會合計將降息3碼，分三次各降1碼；若9月降息2碼，則至年底將合計降息4碼，分別為2碼、1碼、1碼；不論今年降息幅度，預估明年將降6碼。

張錫認為，台股近期行情有三大觀察重點，包括：美國總統大選辯論、聯準會FOMC會議、以及蘋果新機銷量。聯準會貨幣政策部分，降息趨勢已大致底定，只是降息時間、幅度的差異。

此外，看好蘋果iPhone 16系列新機銷量將優於去年，主因加入AI新功能的Apple Intelligence有望刺激銷量。至於美國總統大選最後由誰勝出，因為不確定因素消除，樂觀看待美國大選後行情走勢。

正因看好美股及AI趨勢，張錫也認為，「輝達（NVIDIA）股價100（美元）以下都是好買點。」

對於台股是否會跌破2萬點，他認為「這不重要，現在就是進入一個震盪期。」他對台股後市持續抱持偏多看法，不排除第4季仍有高點可以期待。



延伸閱讀

9月台股跌跌不休 金管會：基本面未改變

台股9月以來跌多漲少 這21檔個股一周來漲幅卻逾一成