台積電棄息賣壓 提前出籠…恐不利除息表現

美國非農就業數據失色，美股主要指數上周五（6日）全面收黑，台積電ADR當天更重挫逾4%，拖累普通股昨（9）日開盤即跌破900元整數大關，盤中一度下探891元，終場收899元，下跌19元或2.07%。台積電將於本周四（12日）季配息除息4元，昨天股價大幅修正，隱約透露棄息賣壓提前出籠。

台積電（2330）昨天股價以892元、下跌約3%開出後，一路在平盤下游走，收盤撮合前一度收復900元，惟最後一盤賣單4,267張以市價內盤成交，終場仍無力站穩900元大關，以899元收市，市值降至23.31兆元。

外資更擴大賣超台積電2萬餘張，終止連二買，單日賣超量為近七個交易日來次高。台積電ADR周一早盤強勁反彈，漲幅約3%。

就昨天台積電籌碼面觀察，前五大賣超券商當中，外資包辦四家，以摩根士丹利賣超4,797張最多，高盛賣超4,440張居次，摩根大通賣超2,816張排第四，花旗環球賣超1,846張居第五。

本土券商以富邦賣超2,860張最多，排名昨天台積電單日賣超券商第三位。

外資大幅賣超台積電之際，投信、自營商等本土資金則力挺，投資昨天買超559張，連五買；自營商買超300張，終止連三賣，呈現土洋對作。

台積電預計12日首度季配息除息4元、並將發出總規模1,037億元現金股息。過往台積電除息都能快速填息，但近期美股與台積電ADR跳水且波動大，除息當日能否第16度當天填息，仍有變數。

台積電12日除息該季配息所屬季度為今年首季。法人觀察，台積電每日股價漲跌金額都倍數超過除息額度，如昨下跌19元，已是除息金額近五倍，近期國際市場表現不佳，當日能否快速秒填息，仍看美股臉色而定。

統計顯示，台積電2019年採季配息以來，多能快速填息，前一次除息也是隨著美科技股表現強勢，在除息當天便填息，前一次6月13日是第15次除息當日填息，當時為第二度除息3.5元，此次則為首度除息4元。

台積電今年8月13日董事會拍板第2季季配息仍為4元，除息交易日為2024年12月12日。法人預估台積電今年度全年配息有望從16元起跳。