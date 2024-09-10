兩生技業上市案 本周審議

近期台股表現較為低迷，成交量乏力、從9月初以來，日均量僅2,500~3,000億左右，主要原因是美國近期總經數據轉差、聯準會官員的談話內容，市場多以偏利空解讀，加上輝達、台股各族群龍頭標的8月營收多數不如預期，而美超微因財報延後公布，股價被空頭狙擊，導致全球主要股市表現不佳。

2024-09-10 00:38