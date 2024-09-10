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證交所增進企業曝光 六招出擊

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
證交所2024年三大策略十大方針
證交所2024年三大策略十大方針

臺灣證券交易所今年以「壯大資本市場、提升市場價值」作為年度發展重點之一，當中「增進企業曝光」的六大方針出爐，包括「IR ESG議合平台」、鼓勵法說會溝通等，以促進企業深化投資人溝通管道，提升企業能見度。

證交所為落實今年年度發展重點，擬定三大策略十大方針，三大策略為提升企業價值、證交所平台引領產業發展及深化投資人溝通之增進企業曝光，當中為增進企業曝光，訂有六大方針。

首先是推出「IR ESG議合平台」，證交所將攜手臺灣指數公司（TIP）建置IR ESG議合平台，支援機構投資人與企業ESG議合資訊，協助上市櫃公司法人說明會預約服務及資訊鏈結，暨媒合機構投資人與企業議合會議等，目的在於提供中小型上市櫃公司與投資人議合之媒介服務。

其次是「鼓勵法說會溝通」，證交所每季以產業別邀集優質企業，舉辦主題式業績發表會，同時鼓勵市值百億以上企業每年辦理兩次以上法人說明會，長期則朝法規強制全體上市公司辦理兩次為主。

再來是「增強國內外引資效能」，證交所今年除於3月、4月分別前往歐洲、新加坡進行海外實體引資，6月攜手香港上海滙豐證券舉辦台北首場實體引資活動，規劃下半年將拓展中東地區資金。

第四是推出「國際合作編製ESG新指數」，證交所將偕同台指及國際指數公司或資料庫機構合作，編製具差異性及領先市場的ETF商品。

第五是「優化資訊揭露平台」，證交所今年已完成ESG InfoHub優化，另規劃優化投資資訊中心、e添富2.0及精進公開資訊觀測站介面，希望透過完善資訊揭露管道及優化使用者介面，提升投資人滿意度。

最後是「強化英文資訊內涵」，證交所今年獨步亞洲資本市場完成重大訊息、年度財務報告及股東會年報等重要資訊全面英文化揭露措施。

ESG 證交所

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