就市論勢／散熱、車用電子 聚光

盤勢分析

近期台股表現較為低迷，成交量乏力、從9月初以來，日均量僅2,500~3,000億左右，主要原因是美國近期總經數據轉差、聯準會官員的談話內容，市場多以偏利空解讀，加上輝達、台股各族群龍頭標的8月營收多數不如預期，而美超微因財報延後公布，股價被空頭狙擊，導致全球主要股市表現不佳。

雖然上周台股有半導體展題材撐腰，但半導體相關股價漲勢仍是後繼無力，整體盤勢進入量縮整理階段。

綜觀目前台股，並無明顯主流族群撐盤或帶頭上攻，在日均量未回升到4,400億以上之前，大盤將持續維持類股輪動，同時，資金著墨重點個股，將集中在迎年底旺季的三大亮點族群。

三大亮點族群包括：第一，長線成長性、業績佳、基期低的族群，例如散熱族群、車用電子等；第二，具備未來高成長潛力族群，以矽光子、半導體設備、半導體耗材（化學品）等；第三，受惠於近期發表iPhone 16的蘋概股族群為主。

投資建議

根據歷史統計，每年第4季從10月至隔年3月，都是台股旺季，較易出現波段行情的期間，長線趨勢看好的產業仍是AI，建議投資人可找相關利基標的逢低布局。