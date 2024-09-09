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金控雙龍搶珠！外資兩手套利 賣中信金買新光金

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證交所。圖／聯合報系資料照片
證交所。圖／聯合報系資料照片

新光金（2888）合併案雙龍搶珠持續上演，外資透過賣中信金（2891）、買新光金持續「套利」。根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,440.39億元，賣超中信金17.98萬張最多，另買超新光金26.73萬張最多。

雖新光金、台新金（2887）日前董事會通過雙方合併案，但中信金以每股現金4.09元、0.3132股普通股公開收購新光金10～51%股權顯得對外資更有誘因。法人表示，相較於過去一周新光金股價大致維持在13元上下，相較於中信金出價換算相當於14.5元上下，顯然股價還有相當溢價空間，加上中信金出價高、搶親具有相當贏面，對有意套利的外資是筆相當划算的投資。

外資積極買超也成為新光金近期股價相對大盤抗跌的重要原因，台股9日重挫，終場下跌290點收21144點，但新光金股價仍逆勢收紅，上漲0.15元收在13.1元。

根據證交所統計，上周（9/2~9/6）外資在集中市場總買進金額為4,972.07 億元，總賣出金額為 6,412.46 億元，賣超為 1,440.39 億元，另統計自今年年初至 9 月 6 日止，外資總買進金額為 23 兆 4,503.59 億元，總賣出金額為 24 兆 63.39 億元，累計賣超為 5,559.80 億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為 29 兆 8,852.00 億元，占全體上市股票市值的 43.79%，較 8 月 30 日的 31 兆 702.75億元，減少 1 兆 1,850.75 億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司，第一名新光金，買進 476,144 千股，賣出 208,821 千股，買超 267,323 千股；第二名遠東新（1402），買進 67,741 千股，賣出 23,069 千股，買超 44,672 千股；第三名富邦金（2881），買進 68,109 千股，賣出 45,658 千股，買超 22,451 千股。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司，第一名中信金，買進 122,400 千股，賣出 302,160 千股，賣超 179,760 千股；第二名群創（3481），買進 60,922 千股，賣出 129,936 千股，賣超 69,014 千股；第三名中鋼（2002），買進 15,311 千股，賣出 73,884 千股，賣超 58,573 千股。

中信金 外資

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