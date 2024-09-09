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外資再度大逃殺 但這檔金融股持續獲青睞、已連七買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股9日收在21,144.44點，下跌290.75點，三大法人合計賣超531.56億元，外資賣超501.23億元，不過，在外資持續大提款下，新光金（2888）則是外資持續買超的標的，高居買超個股第一名，外資買超55,076張，連七買。

台股早盤以21,127.81點開低，大盤指數一度下滑至20,922.51點，大跌512.68點，回測9月4日盤中的低點，午盤後在買單拉抬下跌幅縮小，終場以21,144.44點收盤，跌幅1.36%。

三大法人中僅投信買超85.82億元，外資則是再度大賣，單日賣超501.23億元，自營商賣超（合計）116.15億元，其中自營商（自行買賣）賣超14.16億元，自營商（避險）賣超101.99億元；統計三大法人賣超531.56億元。

外資持續賣超台股，9月以來6個交易日中僅9月6日買超11.95億元，其餘的交易日則都是賣超，合計9月來外資賣超已高達1,941億元。

統計外資買超前十大個股依序是新光金、元大台灣50反1、群益優選非投等債、玉山金、臺股指法興42售06、中石化、訊舟、晟銘電、元大滬深300正2、凱基美國非投等債等；新光金高居外資買超冠軍，另外，外資也買超玉山金6,169張。

新光金挾著中信金及台新金爭相求娶的題材，持續獲得外資的買超，統計已連續7個交易日買超，合計買超33萬1,727張，若以近10個交易日來看，僅1個交易日外資呈現賣超，合計買超41萬2,345張。

外資 新光金

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